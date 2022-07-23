La Cour suprême des États-Unis a statué que l’agent pathogène Covid n’est pas un vaccin,

qu’il n’est pas sûr et qu’il doit être évité à tout prix. La Cour suprême a annulé la vaccination universelle.

23 juillet 2022





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On n’en a pas parlé dans les journaux. On dirait que nous nous rapprochons de la scène finale du film.

S’il vous plaît, ALERTEZ tous les membres de votre famille, vos amis et vos proches ! DERNIÈRES NOUVELLES ! La Cour suprême a annulé la vaccination universelle Aux États-Unis, la Cour suprême a annulé la vaccination universelle. Bill Gates, le spécialiste américain des maladies infectieuses Fauci et Big Pharma ont perdu un procès devant la Cour suprême des États-Unis, n’ayant pas réussi à prouver que tous leurs vaccins des 32 dernières années étaient sûrs pour la santé des citoyens !

Le procès a été intenté par un groupe de scientifiques dirigé par le sénateur Kennedy. Robert F. Kennedy Jr :

« Le nouveau vaccin COVID doit être évité à tout prix. J’attire de toute urgence votre attention sur des questions importantes liées à la prochaine vaccination contre le Covid-19. Pour la première fois dans l’histoire de la vaccination, les vaccins dits à ARNm de dernière génération interfèrent directement avec le matériel génétique du patient et modifient donc le matériel génétique individuel, ce qui constitue une manipulation génétique, ce qui était déjà interdit et était auparavant considéré comme un crime.

Le VACCIN coronavirus N’EST PAS UN VACCIN ! ATTENTION !

Qu’est-ce qui a toujours été un vaccin ? C’était toujours l’agent pathogène lui-même – un microbe ou un virus tué ou atténué, c’est-à-dire affaibli – et il était introduit dans l’organisme afin de produire des anticorps. Pas même un vaccin contre le coronavirus ! Ce n’est pas du tout cela ! Il fait partie du tout nouveau groupe de prétendus « vaccins » à ARNm (ARNm). Une fois à l’intérieur d’une cellule humaine, l’ARNm reprogramme l’ARN / ADN normal, qui commence à fabriquer une autre protéine.

Cela n’a rien à voir avec les vaccins traditionnels ! C’est-à-dire qu’il s’agit d’un instrument d’influence génétique. Une arme biologique génétique ! C’est-à-dire qu’ils vont détruire tous les terriens, et les survivants deviendront des OGM ! Après le vaccin ARNm sans précédent, les vaccinés ne pourront plus traiter les symptômes du vaccin de manière complémentaire.

Les personnes vaccinées devront en assumer les conséquences, car elles ne pourront plus être guéries par la simple élimination des toxines du corps humain, comme c’est le cas pour une personne présentant un défaut génétique (syndrome de Down, syndrome de Klinefelter, syndrome de Turner, insuffisance cardiaque génétique, hémophilie, mucoviscidose, syndrome de Rett, etc. ), car le défaut génétique est éternel !

Cela signifie clairement : si un symptôme de la vaccination se développe après la vaccination à ARNm, ni moi ni aucun autre thérapeute ne peut vous aider, parce que le DÉFAUT CAUSÉ PAR LA VACCINATION SERA GÉNÉTIQUEMENT irréversible.

Vaccination – Les bio-armes de génocide du 21ème siècle. L’ancien scientifique en chef de Pfizer, Mike Yeedon, a une fois de plus exprimé sa position selon laquelle il est maintenant trop tard pour sauver ceux qui ont été injectés avec une substance publiquement appelée « le vaccin Covid-19 ». Il encourage ceux qui n’ont pas encore reçu l’injection mortelle à se battre pour leur vie, celle de leur entourage et celle de leurs enfants.

L’immunologiste de renommée internationale poursuit en décrivant un processus qui, selon lui, tuera la grande majorité des gens : « Immédiatement après la première vaccination, environ 0,8% des personnes meurent dans les deux semaines. L’espérance de vie moyenne des survivants sera de deux ans maximum, mais elle diminue également à chaque nouvelle « injection ».

» D’autres vaccins sont encore en cours de développement pour provoquer la détérioration de certains organes, notamment le cœur, les poumons et le cerveau. Après deux décennies passées chez Pfizer, le professeur Yedon connaît bien les fonctions et les objectifs de recherche et développement du géant pharmaceutique Pfizer, et affirme que le but ultime du régime actuel de « vaccination » ne peut être qu’un événement démographique massif qui rendra toutes les guerres mondiales réunies, comme la mise en scène de Mickey.

« Des milliards de personnes ont déjà été condamnées à une mort certaine, inévitable et douloureuse. Tous ceux qui reçoivent l’injection mourront prématurément, et trois ans est une estimation généreuse de la durée de leur survie. »