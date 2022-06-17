Šolska skupnost - učencev, družin, pedagogov in lokalne skupnosti, Martin Butina

se že več kot 10 let ukvarja s socialnim inženiringom, raziskovanjem in grajenjem skupnosti za novo prihodnost, boljši svet ter na številnih svojih predavanjih širi znanje o delovanju skupnosti. Je ustanovitelj skupnosti Ubuntu in Zandermatis, starešina pri Strovedski skupnosti in izumitelj na različnih področjih. V zadnjem letu in pol pa je kot starš zelo aktiven pri povezovanju isto mislecih staršev