Šolska skupnost - učencev, družin, pedagogov in lokalne skupnosti, Martin Butina

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se že več kot 10 let ukvarja s socialnim inženiringom, raziskovanjem in grajenjem skupnosti za novo prihodnost, boljši svet ter na številnih svojih predavanjih širi znanje o delovanju skupnosti. Je ustanovitelj skupnosti Ubuntu in Zandermatis, starešina pri Strovedski skupnosti in izumitelj na različnih področjih. V zadnjem letu in pol pa je kot starš zelo aktiven pri povezovanju isto mislecih staršev