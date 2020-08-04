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O Projeto Terra e a Data Limite
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26 views • August 04, 2020
Apresenta fatos e conexões entre a cosmologia, o universo, o projeto Terra (teoria desenvolvida pelo físico Laércio Fonseca sobre a história oculta da alma humana no planeta) e a Data Limite segundo Chico Xavier. De onde vim? Para onde vou? O fim do mundo está próximo? Chico Xavier estava certo? Temos uma data limite? Qual a nossa verdadeira missão aqui? Através de uma ponte sólida e consistente entre ciência e religião, descubra as respostas para essas e outras perguntas e compreenda melhor a transição planetária pela qual a Terra está passando.
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