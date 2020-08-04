O Projeto Terra e a Data Limite

Apresenta fatos e conexões entre a cosmologia, o universo, o projeto Terra (teoria desenvolvida pelo físico Laércio Fonseca sobre a história oculta da alma humana no planeta) e a Data Limite segundo Chico Xavier. De onde vim? Para onde vou? O fim do mundo está próximo? Chico Xavier estava certo? Temos uma data limite? Qual a nossa verdadeira missão aqui? Através de uma ponte sólida e consistente entre ciência e religião, descubra as respostas para essas e outras perguntas e compreenda melhor a transição planetária pela qual a Terra está passando.