Covid 19, Plandemia, Cuarentenas y Pseudo Vacunas Transgenicas Experimentales. Violacion a los Derechos de los Pacientes

Con la excusa de esta pandemia, los hospital, sanatorio y centros de salud están aislando y, de manera tiránica y violatoria, prohibiéndole a los pacientes poder elegir que tratamiento médico aplicarse. El paciente deja de ser dueño de sí mismo convirtiéndose en tan solo un objeto sin derechos ni dignidad alguna, sin libertad para poder decidir cómo cuidarse y curarse. A su vez, de manera ilegal y violatoria las autoridades sanitarias pretenden imponernos toxicas vacunas transgénicas experimentales de ARN las cuales son de dudoso origen y además apuntan a ser de suma peligrosidad pues dichas vacunas de diseño cambian y alteran de manera irreversible el propio ADN, la propia genética de las personas. Estas pseudo vacunas no cumplen ni siquiera los más básicos protocolos de seguridad ni han pasado los primeros ensayos con animales, pues estos han sufrido malformaciones, serias afecciones e incluso la muerte, etc.

Siendo así, entonces dichos hospitales y sanatorios se han terminado convirtiendo en la peor de las cárceles y, cuando no, lamentablemente también en las propias tumbas de dichos pacientes. De esta manera, las instituciones de la salud, en vez de ser la salvación para las cuales fueron creadas, resultan ser una verdadera pesadilla de opresión, reclusión forzada y muerte.

Ante esto, tan solo hace falta tomar conciencia, saber que ya existen los medios y elementos requeridos y tan solo hace falta hacerlos valer, respetar y categóricamente exigir que debidamente sean rigurosamente puestos en práctica. Las Constituciones de las Naciones y Tratados de Derechos Humanos Internacionales categóricamente sostienen que LA VOLUNTAD DEL PACIENTE SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE TODO.

Por lo tanto, todo paciente posee el derecho de libremente elegir y poder buscar la mejor alternativa para proteger la salud y su propia vida.

Siendo así, sepan Uds., autoridades estatales y autoridades médicas de sanatorios u hospitales, que categóricamente NO pueden negarse a que los pacientes que están siendo atendidos en los establecimientos médicos escojan para sí mismo bajo consentimiento informado el tratamiento médico de su preferencia, NO pueden negarse a que el paciente pueda hacer valer sus derechos humanos y constitucionales y, amparados bajo estos, recibir el tratamiento médico que ellos consideren ser para sí mismo el más adecuado.

Por lo tanto, cualquier persona, profesional e institución de la salud, autoridad y o político que estrictamente no cumpla con dichas leyes, no respete la Constitución de su País y se burle de los Compromisos y Acuerdos Internacionales; seriamente está violando los derechos y garantías de las personas, está atentando contra el bienestar, dignidad, salud e incluso contra la vida de las personas en particular y los ciudadanos en general. En consecuencia, la persona e institución que en esto incurra, está cometiendo un crimen y aquellos políticos y autoridades que estén mal representando a sus ciudadanos, defraudando la confianza que su pueblo en ellos ha depositado y este cometiendo tales acciones, está siendo el autor y responsable de actos de genocidio.



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