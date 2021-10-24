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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ και η ραγδαία αύξηση των θανάτων απ’ αυτά...
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212 views • October 24, 2021
Ο Καθηγητής Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Αρβανίτης, αποκαλύπτει: Ραγδαία αύξηση θανάτων που προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Με απλό λόγο για να γίνεται κατανοητός στους πάντες, ο Καθηγητής Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Αρβανίτης, αποκαλύπτει ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ και την ραγδαία αύξηση των θανάτων απ’ αυτά, με βάση στατιστικά στοιχεία.
https://attikanea.info/%CE%9F-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%B9-%CE%A1%CE%B1%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
Με απλό λόγο για να γίνεται κατανοητός στους πάντες, ο Καθηγητής Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Αρβανίτης, αποκαλύπτει ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ και την ραγδαία αύξηση των θανάτων απ’ αυτά, με βάση στατιστικά στοιχεία.
https://attikanea.info/%CE%9F-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%B9-%CE%A1%CE%B1%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
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