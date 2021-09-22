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ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΛΟΠΛΟΚΙΑΣ
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751 views • September 22, 2021
Πλησιάζοντας στο τέλος του Σεπτέμβρη οι προωθητές των τρυπημάτων ανα τα κανάλια δεν είχαν παρα να σταθούν απολογητικά απέναντι στο αφεντικό και κατάματα να αντικρύσουν μια πικρή αλήθεια, ότι σε σχέση με άλλες χώρες οι μέθοδοι ελέγχου μαζών δεν ήταν τόσο αποτελεσματικές με αποτέλεσμα οι αριθμοί μας να είναι πολύ πιο χαμηλά από εκείνο το 80 plus που θα μας επέτρεπε όλοι παρέα να προχωρήσουμε στην τρίτη δοσολογία της θεραπείας που θα μπουστάρει το ελαττωματικό μας γονιδίωμα ούτως ώστε να επιβιώσουμε σε ένα κόσμο με ένα τόσο απειλητικό ιό. Αυτό δεν τους απογοητεύει φυσικά τώρα ειδικά που έχουν μια νέα υποκατηγορία να στοχεύσουν, τα νεα παιδιά που όλο και θα γίνονται νεότερα καθώς το τελευταίο τρίμηνο του έτους αναμένονται και τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών σε παιδιά από 6 μηνών.
Άλλωστε οι φοβερές παρενέργειες και οι θάνατοι για το αφήγημα είναι είτε άξαφνα γεγονότα είτε συμβάντα που πάντα συνέβαιναν οπότε λαμβάνοντας υπ’όψην το μέγεθος της επικινδυνότητας του υπεριού αυτού μοιάζει φυσιολογικό στον αντινοητικό αυτό κόσμο το να είναι επιβεβλημένο. Την ίδια ώρα που ο ΠΟΥ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για έναν άλλο ιό που βρίσκεται στην Ινδία, τον Νίπα που έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες πανδημίας και προκαλεί εγκεφαλίτιδες, όπως μπορεί και η τοξική πρωτεϊνη S που βρίσκεται παντού στον οργανισμό μετά το μπόλιασμα και έχει φανεί πως έχει τη δυνατότητα να περάσει ακόμα και στον εγκέφαλο.
Όμως είναι προφανές πλέον πως δια μέσου της πανδημίας και με γενικότερο πρόσχημα τα οφέλη της υγείας των ανθρώπων χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση που εκτος των άλλων αφορά μια συνεχή συλλογή δεδομένων από τους ανθρώπους είτε με το καλό είτε με το άγριο που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν υπήρχαν οι δυνατότητες του 5G που τόσο μαζικά διαφημίζεται. Άλλωστε με τη βελτίωση της τεχνολογίας αυτό που δείχνει πως σκοπεύουν να απομείνει για τον άνθρωπο είναι να αποτελεί μια μπαταρία που θα κινεί την τεχνητή νοημοσύνη για να προσέχουμε και την ενέργεια του πλανήτη. Παρολαυτά, όσο κι αν τούτα τα σενάρια ώρες ώρες μοιάζουν αναπόφευκτα έχουμε την ευκαιρία να αποτραβάμε την προσοχή μας από εκεί, να στρεφόμαστε στη δημιουργία του Θεού και να αντιλαμβανόμαστε πως οι περιορισμοί αποτελούν ένα νοητικό φαινόμενο και η αισιοδοξη προσδοκία, οι ανοιχτοί ορίζοντες θα προσφέρουν νέες δυνατότητες.
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Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ:
https://angelokarageorgos.gr/to-iatrikokinoumeno-kdesiploma-tis-antantrhopistikis-doloplokias
Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην επίτευξη του μετανθρωπισμού που βλέπουμε στη σειρά "Χρόνια και Χρόνια" του BBC ;
https://oaskhths.blogspot.com/2021/09/bbc.html
Η Ομιλία μου στη Συγκέντρωση της Λαμίας Πλ. Διάκου 18/9/2021
https://odysee.com/@AngeloKar:6/%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7:5
Reuters Covid 19 Vaccination Tracker
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/vaccination-rollout-and-access/
U S Government Spraying DDT Insecticide on Children 1947 .
https://youtu.be/CUDVuugQmxE
Ε.Ε. ΘΑΝΑΤΟΙ=24.526-ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ=2.317.495 (11-09-21)
https://www.grivas.info/covid-19/468-e-e-thanatoi-24-526-parenergeies-2-317-495-11-09-21
VAERS COVID Vaccine Adverse Event Reports
https://openvaers.com/covid-data
The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood–brain barrier in mice
https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8
Για όσους βλέπουν σκιές δεν έχουν ιδέα δεν καταλαβαίνουν τίποτα για τον κόσμο που ξημερώνει ....
https://youtu.be/D14r01vOGR4
Meet Grace, the health care robot created for the coronavirus crisis
https://youtu.be/V2p99YPEPZk
Thousands of Australian Protesters Plow Through Cops
https://fb.watch/8aaYgHXGkA/
Η Amazon δίνει 10 δολάρια για να “σκανάρει” το αποτύπωμα του χεριού σας
https://oaskhths.blogspot.com/2021/08/amazon-10.html
Colorado researchers develop wearable tech that uses your body as a battery
https://eu.usatoday.com/story/tech/2021/02/12/wearable-tech-using-body-battery-created-colo-researchers/6735709002/
Αλμπέρ Καμύ: «...το πιο σκληρό ήταν ότι σκεφτόμουν σαν ελεύθερος άνθρωπος»
https://www.o-klooun.com/anadimosiefseis/almper-kamy-to-pio-skliro-itan-oti-skeftomoun-san-eleytheros-anthropos
Βρήκα ένα καφενείο - Λεωνίδας Μπαλάφας, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης (Βίντεο κλιπ)
https://youtu.be/dqT7Chq6Zw0
Άλλωστε οι φοβερές παρενέργειες και οι θάνατοι για το αφήγημα είναι είτε άξαφνα γεγονότα είτε συμβάντα που πάντα συνέβαιναν οπότε λαμβάνοντας υπ’όψην το μέγεθος της επικινδυνότητας του υπεριού αυτού μοιάζει φυσιολογικό στον αντινοητικό αυτό κόσμο το να είναι επιβεβλημένο. Την ίδια ώρα που ο ΠΟΥ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για έναν άλλο ιό που βρίσκεται στην Ινδία, τον Νίπα που έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες πανδημίας και προκαλεί εγκεφαλίτιδες, όπως μπορεί και η τοξική πρωτεϊνη S που βρίσκεται παντού στον οργανισμό μετά το μπόλιασμα και έχει φανεί πως έχει τη δυνατότητα να περάσει ακόμα και στον εγκέφαλο.
Όμως είναι προφανές πλέον πως δια μέσου της πανδημίας και με γενικότερο πρόσχημα τα οφέλη της υγείας των ανθρώπων χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση που εκτος των άλλων αφορά μια συνεχή συλλογή δεδομένων από τους ανθρώπους είτε με το καλό είτε με το άγριο που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν υπήρχαν οι δυνατότητες του 5G που τόσο μαζικά διαφημίζεται. Άλλωστε με τη βελτίωση της τεχνολογίας αυτό που δείχνει πως σκοπεύουν να απομείνει για τον άνθρωπο είναι να αποτελεί μια μπαταρία που θα κινεί την τεχνητή νοημοσύνη για να προσέχουμε και την ενέργεια του πλανήτη. Παρολαυτά, όσο κι αν τούτα τα σενάρια ώρες ώρες μοιάζουν αναπόφευκτα έχουμε την ευκαιρία να αποτραβάμε την προσοχή μας από εκεί, να στρεφόμαστε στη δημιουργία του Θεού και να αντιλαμβανόμαστε πως οι περιορισμοί αποτελούν ένα νοητικό φαινόμενο και η αισιοδοξη προσδοκία, οι ανοιχτοί ορίζοντες θα προσφέρουν νέες δυνατότητες.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram:
https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group
https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram:
https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook:
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com:
https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ:
https://angelokarageorgos.gr/to-iatrikokinoumeno-kdesiploma-tis-antantrhopistikis-doloplokias
Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην επίτευξη του μετανθρωπισμού που βλέπουμε στη σειρά "Χρόνια και Χρόνια" του BBC ;
https://oaskhths.blogspot.com/2021/09/bbc.html
Η Ομιλία μου στη Συγκέντρωση της Λαμίας Πλ. Διάκου 18/9/2021
https://odysee.com/@AngeloKar:6/%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7:5
Reuters Covid 19 Vaccination Tracker
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/vaccination-rollout-and-access/
U S Government Spraying DDT Insecticide on Children 1947 .
https://youtu.be/CUDVuugQmxE
Ε.Ε. ΘΑΝΑΤΟΙ=24.526-ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ=2.317.495 (11-09-21)
https://www.grivas.info/covid-19/468-e-e-thanatoi-24-526-parenergeies-2-317-495-11-09-21
VAERS COVID Vaccine Adverse Event Reports
https://openvaers.com/covid-data
The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood–brain barrier in mice
https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8
Για όσους βλέπουν σκιές δεν έχουν ιδέα δεν καταλαβαίνουν τίποτα για τον κόσμο που ξημερώνει ....
https://youtu.be/D14r01vOGR4
Meet Grace, the health care robot created for the coronavirus crisis
https://youtu.be/V2p99YPEPZk
Thousands of Australian Protesters Plow Through Cops
https://fb.watch/8aaYgHXGkA/
Η Amazon δίνει 10 δολάρια για να “σκανάρει” το αποτύπωμα του χεριού σας
https://oaskhths.blogspot.com/2021/08/amazon-10.html
Colorado researchers develop wearable tech that uses your body as a battery
https://eu.usatoday.com/story/tech/2021/02/12/wearable-tech-using-body-battery-created-colo-researchers/6735709002/
Αλμπέρ Καμύ: «...το πιο σκληρό ήταν ότι σκεφτόμουν σαν ελεύθερος άνθρωπος»
https://www.o-klooun.com/anadimosiefseis/almper-kamy-to-pio-skliro-itan-oti-skeftomoun-san-eleytheros-anthropos
Βρήκα ένα καφενείο - Λεωνίδας Μπαλάφας, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης (Βίντεο κλιπ)
https://youtu.be/dqT7Chq6Zw0
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