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YOU TURN AND TURNED AWAY COME BACK B4 YOU BURN AWAY FROM ME. RUACH RHEMA POETIC HEART FELT MESSAGES NOT PROPHETIC BUT PLS. USE HOLY SPIRIT DISCERNMENT TO VERIFY .
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20 views • December 04, 2021
P.S! THESE MESSAGES OR RHEMA SO CALLED IN THIS VIDEO TITEL ARE PURELY SOLE SPIRIT AND HEART SPEAKING THROUGH MY DEEP LOVE FEELINGS FOR OUR LORD GOD TO GLORIFY HIS LOVE HIS MERCY HIS KINDNESS HIS LAMINTATIONS ...INSPIERED OF TRUE PROPHETIC MESSAGES RE FELT RE TRUMPETED AS HEART FELT RHEMA POETIC MESSAGES ONLY!
THESE MESSAGES ARE NOT PROPHETIC FOR I AM NOT A PROPHET ONLY A TINY ECHOE SERVENT OF THE MOST HIGH IF HE HAS SENT ME CHOSEN ME SO AMEN HALALUYAH ALL GLORY TO HIS NAME PRAISE AND THANX
PLS DISCERN MY HEART AND SPIRIT THAT I BELEIVE GIFTS ME SENDS ME AS I DO. AMEN .
PLS SHARE ALL THESE MESSAGES TO SOFTEN ALL HEARTS TO OUR ABBA YAHUAH YAHUSHA HAMASHIACH RUACH HA KODESH AMEN
Main Channels whilst still YouTube allows under strange regulation...pls serch sub to. YAHSHAMAYIM OR RUACH RHEMA
THESE MESSAGES ARE NOT PROPHETIC FOR I AM NOT A PROPHET ONLY A TINY ECHOE SERVENT OF THE MOST HIGH IF HE HAS SENT ME CHOSEN ME SO AMEN HALALUYAH ALL GLORY TO HIS NAME PRAISE AND THANX
PLS DISCERN MY HEART AND SPIRIT THAT I BELEIVE GIFTS ME SENDS ME AS I DO. AMEN .
PLS SHARE ALL THESE MESSAGES TO SOFTEN ALL HEARTS TO OUR ABBA YAHUAH YAHUSHA HAMASHIACH RUACH HA KODESH AMEN
Main Channels whilst still YouTube allows under strange regulation...pls serch sub to. YAHSHAMAYIM OR RUACH RHEMA
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