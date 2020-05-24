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Comment les gens du Québec aimeraient créer "leur Québec"?
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14 views • May 24, 2020
On se respecte, on s'entraide, on s'aime... qu'est-ce qu'il y a de mal à ça?
Au Québec, nous avons besoin de se respecter afin de faciliter notre connexion avec notre "soi supérieur", via notre coeur.
Devenons les créateurs que nous sommes, dans l'énergie. Mais devenons-le, dans cette densité, dans la matière. Épanouissons-nous et réalisons-nous, en toutes choses, au lieu de subir des directives sans cesse plus liberticides d'une classe dirigeante au service de la cabale parasitaire qui utilise l'OMS pour avancer des intérêts qui, au final, n'ont rien à voir avec... la santé!!
Reprenez votre pouvoir, chers Amis.
Au Québec et partout dans le monde, faire circuler ce message qui éveille et rappelle un message essentiel, pour tous ceux qui vont le comprendre.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Vous voulez m'envoyer un don pour financer mon prochain repas? C'est par ici:
https://www.paypal.me/logixca
Dans l'amour, la gratitude et la conscience, chers Amis!
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