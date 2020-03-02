Tipos (históricos) de oligarquías latinoamericanas (III) // Historia al inicio

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3 views • March 02, 2020





La historia latinoamericana tiene un capitulo que hasta el día de hoy abre debates profundos que sale de los círculos académicos: el periodo de las oligarquías. Si, para algunos, esos grupos siguen operando, la realidad es que para comprender a sus herederos actuales, es menester entender su origen e igual de importante su organización histórica. En este sentido los tipos de oligarquías que han existido son claves a la hora de formular una posición al respecto.



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Dragon and Toast de Kevin MacLeod está autorizado la licencia Creative Commons Attribution (

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Artista: #UnosMinutosDeHistoria #OligarquíasLatinoamericanas #BrasilLa historia latinoamericana tiene un capitulo que hasta el día de hoy abre debates profundos que sale de los círculos académicos: el periodo de las oligarquías. Si, para algunos, esos grupos siguen operando, la realidad es que para comprender a sus herederos actuales, es menester entender su origen e igual de importante su organización histórica. En este sentido los tipos de oligarquías que han existido son claves a la hora de formular una posición al respecto.MÚSICA/MUSIC:Dragon and Toast de Kevin MacLeod está autorizado la licencia Creative Commons Attribution ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Fuente: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100251 Artista: http://incompetech.com/ Keywords historybrasiloligarquia latinoamericanacafe com leite

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