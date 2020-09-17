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La muselière du 21ème siècle - Mika Denissot
luciole
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23 views • September 17, 2020
14 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=c-d0AZBkyHc
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ

Ce message s’adresse à toutes celles et ceux qui portent le masque et ferment leurs yeux et leurs oreilles, par peur, par déni ou par ignorance.
Ce message s’adresse à tous les résistants qui ont compris que les atteintes à nos libertés essentielles doivent être justifiées, limitées et proportionnées comme le droit administratif le dit.

Quelle que soit votre position actuelle, surtout si vous avez peur, sachez que ce n’est pas une honte, ni un délit. La peur est juste une incompréhension du moment présent. Vous avez peur car vous vous projetez dans un futur qui n’existe que dans votre tête. Et dans bien des cas, cette image du futur vous a été injectée par de la propagande à des fins politiques, économiques et limite, sataniques.
La seule et unique question est : quelle est votre limite à l'obéissance d'une "autorité supérieure.

- La chaine de Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
- Le collectif de Maitre Manna et Philippot : https://noublionsrien.fr/
- Maitre Carlo Alberto Brusa réaction 19 : https://reaction19.fr/
- Courbe de réanimation et hospitalisation : https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489651-carte-coronavirus-en-france-cas-deces-les-chiffres-du-vendredi-11-septembre-2020/
- PDF port du masque du site de la médecine du travail de l’Aisne : https://www.mt02.org/_docs/Fichier/2020/5-200429111137.pdf
- Scandale des femmes enceintes en Indonésie : https://m.merdeka.com/trending/kisah-dramatis-istri-prajurit-tni-mau-melahirkan-positif-corona-ditolak-rumah-sakit.html

https://www.wartaekonomi.co.id/read283538/kisah-sedih-di-tengah-pandemi-ibu-hamil-ditolak-rs-dan-5-bidan-saat-akan-melahirkan

https://kumparan.com/kumparannews/ibu-di-makassar-ditolak-bersalin-tak-mampu-bayar-tes-corona-bayi-meninggal-1tdDaPdlxfz

https://www.nusabali.com/berita/78287/ibu-positif-corona-bayi-dalam-kandungannya-meninggal

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200619064507-20-515018/cerita-ibu-bolak-balik-tes-covid-bayi-meninggal-di-kandungan


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A bientôt dans la vie,
Mika
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