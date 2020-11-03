Zachód, budowa Rosji i dojście do władzy Putina.

Trwające od lat zaniepokojenie międzynarodowych i polskich polityków oraz mediów rosyjską polityką nie jest bezpodstawne. Rosja będzie wykorzystywała swój potencjał do rozszerzania swoich wpływów jak każde inne mocarstwo na świecie. Jednak zasadnicze pytanie jakie powinniśmy sobie zadać w kontekście Rosji to w jaki sposób kraj którego populacja po upadku ZSRR skurczyła się o niemalże taką samą ilość co w trakcie II wojny światowej, kraj w którym wszystkie sektory rynku były zacofane nagle zdobył taką pozycję? I drugie pytanie, jakie należało by zadać to skąd do władzy przyszedł Putin?



Otóż rosyjska infrastruktura przesyłu i wydobycia surowców takich jak gaz czy ropa i innych została zbudowana za amerykańskie pieniądze. Rządowy bank amerykański Export-Import Bank, który powstał by zbudować totalitarny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich do roku 2000, pożyczył 2.3 billiona dolarów, które to inwestycje bardzo rozszerzono w kolejnych latach. Dodatkowe fundusze poszły z Banku Światowego i IMFu.



Jak napisał w 2000 roku James A. Harmon, przewodniczący banku "Sześćdziesiąt pięć lat temu amerykański bank Export-Import Bank został stworzony wyłącznie w celu rozszerzenia handlu z Rosją .... Ex-Im Bank stwierdził, że obecnie nadszedł odpowiedni czas, by ostrożnie rozwinąć naszą działalność w Rosji, tworząc partnerstwo z 15 bankami w tym kraju w celu zapewnienia finansowania dla Rosji, aby kupić to, co ona potrzebuje z USA w celu stworzenia infrastruktury, gospodarki i przyszłości." US Export-Import Banku, Moskwa, 5 grudnia 2000 roku.





"Ex-Im Bank aktywnie wspiera rozwój przemysłu naftowego i gazowego Rosji. Prawie 50 procent naszego portfela w Rosji jest w tym obszarze... Pomogliśmy wesprzeć wysiłki modernizacyjne kilkunastu firm naftowych ze średnio i długoterminowym finansowaniem, i patrzymy na kilka projektów rurociągowych, które pomogą przetransportować rosyjską ropę i gaz na rynek." powiedział Jeffrey L Miller, wiceprezes Export-Import Bank, 22 lipca 2004.



Inwestycje te zakończyły się finansowym sukcesem dla amerykańskiego rządu, jak również pozwoliły na postawienie na nogi nowo powstałej Federacji Rosyjskiej, która obecnie wykorzystuje swoje zasoby do rozgrywek politycznych.



Na drugie pytanie “skąd do władzy przyszedł Putin”, odpowiedź znajdziemy również za oceanem. Dr Steve Pieczenik, który pracował nad obaleniem systemu komunistycznego w korporacji RAND i był współodpowiedzialny za kluczowe, strategiczne decyzje w wywiadzie przeprowadzonym przez Davida Knighta dokładnie opisuje jak i za czyim wsparciem Władimir Putin doszedł do władzy.