Julkaistu alunperin Tokentubessa 14.2.2022.

Voiko koronalääkitys pahentaa sairautta ja jopa aiheuttaa potilaan kuoleman? Tieteelliset tutkimustulokset osoittavat, että Suomessakin käytössä oleva koronalääke RoActemra ja sen vaikuttava aine tosilitsumabi ovat aiheuttaneet vakavia sairaalahoitoon johtavia oireita ja jopa kuolemia. Onko Suomessakin sellainen tilanne, että niin sanottu koronatauti pahenee ja voi jopa johtaa kuolemaan, kun ja jos potilaalle annetaan RoActemra lääkettä? Videolla käydään läpi lääketieteellisiä todisteita RoActemra lääkkeen vaarallisuudesta.