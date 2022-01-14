Λυκ Μοντανιέ: «Δεν είναι εμβόλια είναι δηλητήρια...

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Καθηγητής ιολόγος Luc Montagnier ήταν προσκεκλημένος στο Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου για να μιλήσει για τα εμβόλια.O νομπελίστας αρχικά ευχαρίστησε για την πρόσκληση να παραβρεθεί σε μια τέτοια σύσκεψη σημαντική όπως είπε όχι μόνο για Λουξεμβούργο κι Ευρώπη αλλά και για όλο τον κόσμο.Είπε επιπλέον, ότι σαν γιατρός γι' αυτόν είναι ακόμη πιο σημαντικό «ότι υπάρχει μια συζήτηση για την Ιατρική Ηθική ότι είμαστε μέρος του Ιπποκράτη της αρχής του ”Primum non nocere” πρώτα, μην βλάπτεις”, δεσμευμένοι με τον όρκο που δίνουμε. Πρέπει να σεβαστούμε την Ηθική της Ιατρικής να φροντίζουμε και να θεραπεύουμε αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι εντελώς αντίθετο».Πρόκειται όπως χαρακτηριστικά τόνισε περισσότερο για «μια μαζική καμπάνια με κανόνες marketing για να πουλήσουν και να επιβάλουν προϊόντα που σκοτώνουν. Ευτυχώς όχι όλον τον κόσμο αλλά ηλικιωμένους και τώρα πιο νέους, αθλητικούς τύπους ακόμη και παιδιά».O Λυκ Μοντανιέ ανέφερε στην ομιλία του πως: «Αυτά τα εμβόλια είναι δηλητήρια. Δεν είναι αληθινά εμβόλια. Το mRNA επιτρέπει τη μεταγραφή του μηνύματός του εντός ολόκληρου του σώματος, ανεξέλεγκτα. Κανείς δεν μπορεί να πει για τον καθένα από εμάς που θα πάνε αυτά τα μηνύματα. Αυτό είναι επομένως ένα φοβερό άγνωστο. Και στην πραγματικότητα μαθαίνουμε τώρα ότι αυτή είναι μια εργασία που δημοσιεύθηκε εδώ και πάνω από ένα χρόνο ότι αυτά τα mRNA εμπεριέχουν μια περιοχή που μπορούμε να την αποκαλέσουμε πριόν.Που είναι μια περιοχή ικανή να εισάγει τροποποιήσεις πρωτεϊνών με απρόβλεπτο τρόπο.Ως γιατρός ήξερα 21 άτομα που δέχθηκαν 2 δόσεις εμβολίου Pfizer υπάρχει κι ένα άλλο άτομο που έλαβε Moderna. Oι 21 πέθαναν από την ασθένεια Creutzfeldt-Jakob που έχει ως αιτία τα πριόν. Τα 3 εμβόλια Pfizer, AstraZeneca, Moderna περιέχουν μια αλληλουχία που τακτοποιήθηκε από την πληροφορική πως μεταμορφώνεται σε πριόν. Επομένως υπάρχει εγνωσμένος κίνδυνος για υγεία ατόμων».Aξίζει να σημειωθεί ότι το βίντεο από την ομιλία του Λ.Μοντανιέ στο κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου κατέβηκε από την πλατφόρμα YouTube σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πλέον οι κολοσσοί των κοινωνικών δικτύου λειτουργούν απροκαλύπτως αντιδημοκρατικά και βεβαίως σε αγαστή συνεργασία με τις Big Pharma και τις κυβερνήσεις.