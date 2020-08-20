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Статуя Дональда Трампа на итальянском карнавале 2019 г. - признак последнего времени и образ последнего царства
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493 views • August 20, 2020
В этом видео я рассматриваю статую Дональда Трампа на итальянском карнавале 2019 г. как ещё один признак последнего времени и образ последнего царства, которому дана власть лишь на малое время перед вторым пришествием Иисуса Христа, согласно библейским пророчествам.
Ссылка на видео парада:
https://www.youtube.com/watch?v=4IlRECsd9Sc&;t=710s
статьи о параде (карнавале) в Италии 2019 г.
https://www.insider.com/god-emperor-trump-italys-giant-trump-float-with-twitter-sword-2019-2
https://people.com/politics/donald-trump-emperor-statue-in-italy-carnevale/
«В РПЦ допустили запрет на посещение храмов на Пасху» https://www.kommersant.ru/doc/4311230
https://www.bbc.com/news/world-europe-52339183
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/churches-deserted-on-easter-over-covid-19-lockdown/deserted-look/slideshow/75105813.cms
https://newsable.asianetnews.com/coronavirus-world/christains-across-the-world-celebrate-strangest-easter-amid-coronavirus-lockdown-q8pk6d
Пророчества Библии о последнем царстве и последнем времени, исполнение которых я вижу на примере рассмотренного события:
"Рыкают враги Твои среди собраний Твоих; поставили знаки свои вместо знамений наших; показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева; и ныне все резьбы в нём в один раз разрушили секирами и бердышами; предали огню святилище Твоё; совсем осквернили жилище имени Твоего; сказали в сердце своём: «разорим их совсем», – и сожгли все места собраний Божиих на земле."
Псалом 73:4-8 https://bible.by/syn/19/73/#6
"... Вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей... «зверь четвертый – четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать её. А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему».
Даниил 7:7-12, 23-27 https://bible.by/syn/27/7/#26
"... И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира."
Откровение Иоанна 13:3-8 https://bible.by/syn/66/13/
"Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив."
Исаия 55:6-7 https://bible.by/syn/23/55/#6
Ссылка на видео парада:
https://www.youtube.com/watch?v=4IlRECsd9Sc&;t=710s
статьи о параде (карнавале) в Италии 2019 г.
https://www.insider.com/god-emperor-trump-italys-giant-trump-float-with-twitter-sword-2019-2
https://people.com/politics/donald-trump-emperor-statue-in-italy-carnevale/
«В РПЦ допустили запрет на посещение храмов на Пасху» https://www.kommersant.ru/doc/4311230
https://www.bbc.com/news/world-europe-52339183
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/churches-deserted-on-easter-over-covid-19-lockdown/deserted-look/slideshow/75105813.cms
https://newsable.asianetnews.com/coronavirus-world/christains-across-the-world-celebrate-strangest-easter-amid-coronavirus-lockdown-q8pk6d
Пророчества Библии о последнем царстве и последнем времени, исполнение которых я вижу на примере рассмотренного события:
"Рыкают враги Твои среди собраний Твоих; поставили знаки свои вместо знамений наших; показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева; и ныне все резьбы в нём в один раз разрушили секирами и бердышами; предали огню святилище Твоё; совсем осквернили жилище имени Твоего; сказали в сердце своём: «разорим их совсем», – и сожгли все места собраний Божиих на земле."
Псалом 73:4-8 https://bible.by/syn/19/73/#6
"... Вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей... «зверь четвертый – четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать её. А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему».
Даниил 7:7-12, 23-27 https://bible.by/syn/27/7/#26
"... И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира."
Откровение Иоанна 13:3-8 https://bible.by/syn/66/13/
"Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив."
Исаия 55:6-7 https://bible.by/syn/23/55/#6
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