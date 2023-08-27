La Conspiracion de la Pandemia COVID 19

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La Dra. Viviane Brunet es especialista en ginecología, obstetricia y terapias naturales complementarias abocada a la lucha contra la mafia del sistema médico convencional y los corruptos organismos y poderes supra nacionales los cuales están imponiendo sus plandémicas agendas globalistas de control, explotación y exterminio.
La Dra. Brunet resalta hechos los cuales confirman que la pandemia del COVID 19 es una conspiración desarrollada a escala mundial.