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UK CRIMES TO HUMANITY! - MET POLICE INVESTIGATION NOW UNDERWAY! , MRNA ADVERSE AFFECTS - MALFEASANCE, GENOCIDE , CORPORATE GENOCIDE , MANSLAUGHTER ,CRIMES TO HUMANITY - SHARE THIS EVERYWHERE!
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44 views • January 11, 2022
THE UK AND HAIG CASES HAVE NOW BEEN PLACED RECOGNIZED AND NOW POLICE INVESTIGATIONS ARE UNDERWAY - THIS IS INTERNATIONAL AND WILL HAVE GRAVE REPERCUSSIONS FOR ANY ONE WHO COEARSED OR PUSHED THIS NOW KNOWN TOXIC POISON IN THERE BLOOD! CAN BE AND WILL BE PROSICUTED IF FOUND GUILTY UNDER INTERNATIONAL HUMAN LAW , COMMON LAW . THIS IS THE BEST LEAGAL AND MEDICAL TEAM IN THE WHOLE WORLD FROM MANY COUNTRIES TO STOP ALL UNTESTED UNETHICAL INJECTIONS OR PILLS - THEY ARE ALL TOXIC ! - THIS IS THE MOTHER OF ALL CASES AND THE BIGGEST CRIME KNOWN TO MANKIND THUS SO FAR! - SHARE THIS EVERYWHERE AND IF YOU ARE DAMAGED BY THIS MAN MADE FAUCI/DASZAK /WUHAN GOF BIO WEAPON YOU NEED TO GET IN TOUCH WITH BROAD YORKSHIRE LAW UK. YOU ARE THE CHANGE! WE WILL GET JUSTICE FOR ALL! - BIO WEAPONS INTERNAL AND INTERNATIONAL AGREEMENTS HAVE BEEN BROKEN AS HAS THE TRUST OF WE THE PEOPLE IN ALL WHO GOVERN BY OUR CONSENT - NOW WE WILL SEE THE RATS RUN AND THE ZEALOTS TURN FACE AND SAY THE OPPOSITE OF WHAT THEY HAVE BEEN SHOUTING AND COEARSING PEOPLE FOR 15 MONTHS TO TAKE WAS ACTUALLY A POISON AND A MAN MADE BIO-WEAPON! - WE WILL BRING THEM ALL TO JUSTICE THIS CAN NEVER HAPPEN AGAIN! MILLIONS HAVE DIED AND BEEN INJURED BY THIS POISON THAT WAS MISS SOLD TO YOU AS A ALMOST 100% EFFECTIVE WAY OUT! WHENREALLY ITS EXPERIMENTAL ALL THE ANIMALS DIED AND ITS GOING TO KILL YOU! DOES THAT SOUND SAFE AND EFFECTIVE????
SHARE THIS FANTASTIC NEWS EVERYWHERE! - WE SHALL NOT BE MOVED! WE ARE THE PEOPLE - WE ARE THE RESISTANCE FOR MANKIND AND WE ARE THE CHANGE WE WILL SEE! - WE ARE THE 99% - MAY GOD GIVE US JUSTICE AND VICTORY.
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