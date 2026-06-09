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Il Capolavoro dimenticato da Atlante di Roberta Moscati 09 Giugno 2026
Dino Tinelli
Dino Tinelli
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L’Atlante è più di un libro: è un “film”.

Narrazione incalzante, scene vivide, dialoghi epici, atmosfere magiche e profondità che coinvolgono la parte più elevata e più preziosa del lettore.

Si tratta di un vero e proprio viaggio dell'Essere per l'Essere.

L’Atlante è rivolto esclusivamente a chi si pone domande profonde sulla propria esistenza e non si accontenta di risposte superficiali o delle opinioni diffuse.

È pensato per chi sente che nella vita deve esserci "qualcosa di più" , per gli adulti che non hanno mai smesso di sognare e per i veri cercatori disposti a esplorare – e a mettere in pratica - i propri Codici della Vita.

L'Atlante è solo in formato cartaceo. È un prodotto artigianale stampato SU ORDINAZIONE copia per copia, su carta pregiata (159 pagine totali. Dimensioni: 30 cm X 21 cm).

Proprio per rispettare i tempi della manifattura e della legatura manuale, non vengono distribuite più di 15 copie al mese.

Per maggiori informazioni: [email protected] 

Link Telegram104 plus https://t.me/canal104

Link Telegram 104 food https://t.me/+cGkppdrRb1MxYzVk

Libri Dino Tinelli:

Il Secolare Nuovo Ordine del Male https://amzn.eu/d/4w4TXrG

Il Risveglio https://amzn.eu/d/iaCvLP8

Copiate ed incollate sopra il browser questo link per vedere tutti i video che non possono essere pubblicati sulle piattaforme di regime https://www.brighteon.com/watch/610d6530-ce68-489e-b32a-e1c8932e3b25?index=1

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana

https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1

Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html

1° canale Youtube https://www.youtube.com/@Canal104Plus

2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.


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salutebenesserefuga dai confini della matrixliberazioneevento 2026atlante di roberta moscati
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