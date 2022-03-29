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ELLOS lo decretaron. Después con GUERRA y PANDEMIA cumplieron SU PROPIA PROFECIA
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1 view • March 29, 2022
Hoy tenemos a Klaus Schwab, Bill Gates y toda la banda de globalistas detrás de ‘lo que están haciendo…’ pero deberías de saber que hace 50 años los globalistas comenzaron a delinear todo lo que estamos viviendo el dia de hoy.
Estos tiempos apocalípticos fueron previstos por el Club de Roma en 1972 cuando hicieron una enorme proyección de una caída que iba a culminarse medio siglo después.
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Estos tiempos apocalípticos fueron previstos por el Club de Roma en 1972 cuando hicieron una enorme proyección de una caída que iba a culminarse medio siglo después.
⭐️Informe Planetario
https://www.revelacionhumana.info/informe-planetario
♥️Talleres Gratuitos
www.revelacionhumana.org
🌞Meditaciones en Vivo todos los días 9:00 cdmx / 16:00 esp
youtube.com/channel/UCO539zXukxVfFMJVZSxL3cw
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