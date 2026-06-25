Eros Ramazzotti song Stella Gemella, with lyrics

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Ed è di nuovo solitudine
anche stanotte sentirò
questo mio cuore
battere e levare
tempo d'amore
che non finisce mai, oh no...
Tutto il mio dentro che conosci,
che tu sai,
vive un momento più difficile che mai
non è bastato aver tagliato i ponti
non è servito aver pagato i conti
se poi resta
questa mia maniera d'essere
ancora fragile
Io vorrei sapere se ci sei
o sei soltanto un volo inutile...
Dove sarai
anima mia
senza di te
mi butto via
Dove sarai
anima bella
dove sarai...
Questo mio cuore
in battere e levare
tempo d'amore
ed io ti sto cercando
così forte
che mi fanno male gli occhi ormai...
Dove sarai
anima mia
senza di te
mi butto via
Dove sarai
anima bella
stella gemella
dove sarai...
Magari dietro la luna sarai
come il sogno
più nascosto che c'è
non lo vedi che io vivo di te
dove sarai...