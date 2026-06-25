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Eros Ramazzotti song Stella Gemella, with lyrics
Bulgarianinsider
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Ed è di nuovo solitudine

anche stanotte sentirò

questo mio cuore

battere e levare

tempo d'amore

che non finisce mai, oh no...


Tutto il mio dentro che conosci,

che tu sai,

vive un momento più difficile che mai

non è bastato aver tagliato i ponti

non è servito aver pagato i conti

se poi resta

questa mia maniera d'essere

ancora fragile


Io vorrei sapere se ci sei

o sei soltanto un volo inutile...


Dove sarai

anima mia

senza di te

mi butto via

Dove sarai

anima bella

dove sarai...


Questo mio cuore

in battere e levare

tempo d'amore

ed io ti sto cercando

così forte

che mi fanno male gli occhi ormai...


Dove sarai

anima mia

senza di te

mi butto via

Dove sarai

anima bella

stella gemella

dove sarai...


Magari dietro la luna sarai

come il sogno

più nascosto che c'è

non lo vedi che io vivo di te


dove sarai...

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erosstellaramazzottigemella
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