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Виктория ПреобРАженская. «ВРЕМЯ ЖАТВЫ МАХАКАЛИ». Новый мировой порядок. Правда, которую скрывают
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948 views • November 07, 2021
Виктория ПреобРАженская. «ВРЕМЯ ЖАТВЫ МАХАКАЛИ». Новый мировой порядок. Правда, которую скрывают. https://youtu.be/HOUcJ2FHsfE
ЗАЩИТА против нанесения начертания и чипизации - МОЛИТВА СВЕТА!
Лишь предупреждения об опасности недостаточны, — необходима Защищённость, Знание об Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и вмещение Её Света, обращение к Ней, Световая Молитва - https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta
_________________________________________
ВРЕМЯ ЖАТВЫ МАХАКАЛИ
«Вот и подошло то самое время, о котором в 1991 году Пророчествовала на площадях Руси Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Тогда было чётко Сказано: не читайте газет, не смотрите зомбоящик, забирайте детей из школ и детсадов, — воспитывайте их сами, ибо в учебных заведениях уже нет нормального образования. А СМИ — все продажные и готовят новый мировой порядок к приходу Антихриста-Зверя, которому поклонятся те, кто примет его чёрную цифровую метку путём чипирования. Тогда рептильные СМИ клеветали, возмущались по поводу того, что провозглашается Общиной «Великого Белого Братства» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, навешивали лживые ярлыки на Неё и Её проповедников-последователей, запугивая всех славян несуществующими мифами. И результат этой лжи явил себя по прошествии 30 лет. Выросло целое поколение жертв ЕГЭ — малообразованное, с изкажённым мировоззрением. Нынешняя молодёжь, как бабочки-однодневки — живут одним днём. Неслучайно поколение 90-х — 2000-х годов называют поколением Z, т.е. поколением зомби. Они верят всему, что им навязывают СМИ и совершенно не умеют анализировать и мыслить самостоятельно. Именно молодёжь ходит покорно в намордниках, уподобив их модному атрибуту. Но это же идиотизм! Повиновение «системе Зверь», которая их взрастила. За последние тридцать лет мир деградировал окончательно. Если вами могут управлять отъявленные негодяи и мошенники, то кем вы являетесь на самом деле? Подневольными животными с цифровым кодом на поводке-айфоне? Но Нюрнбергский трибунал запретил любые эксперименты над человеком. Почему вы не задумываетесь над тем, чем вас ежеминутно пичкают СМИ? Или супермаркеты, в которых всё искусственное, смертельно-опасное и наполненное тканями от абортированных младенцев, чтобы всех потребителей постепенно разчеловечить. Эта информация сегодня — в открытом доступе. Но основная масса продолжает питаться в супермаркетах и макдональдсах. Вот и результат вашей всеядности и деградации. Рептильные захватчики изпользуют против человечества свои иноземные технологии, мечтая переселиться на Землю. Они открыто уничтожают коренное население с помощью нанотехнологий. Под видом правителей-травителей и их травительств скрываются клоны или инопланетные захватчики, напрочь уничтожающие все страны мира. Но многие продолжают спать под их бредовые басни о «смертельно-опасной болезни», обязательной уколизации, переполненных больницах. Которые, по факту, оказываются полупустыми. А болеют в основном и умирают те, кто принял жидкий яд, надеясь спасти своё тело от несуществующей пандемии...»
Статья - https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/vremya-zhatvy-mahakali
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Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
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Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta
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ЗАЩИТА против нанесения начертания и чипизации - МОЛИТВА СВЕТА!
Лишь предупреждения об опасности недостаточны, — необходима Защищённость, Знание об Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и вмещение Её Света, обращение к Ней, Световая Молитва - https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta
_________________________________________
ВРЕМЯ ЖАТВЫ МАХАКАЛИ
«Вот и подошло то самое время, о котором в 1991 году Пророчествовала на площадях Руси Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Тогда было чётко Сказано: не читайте газет, не смотрите зомбоящик, забирайте детей из школ и детсадов, — воспитывайте их сами, ибо в учебных заведениях уже нет нормального образования. А СМИ — все продажные и готовят новый мировой порядок к приходу Антихриста-Зверя, которому поклонятся те, кто примет его чёрную цифровую метку путём чипирования. Тогда рептильные СМИ клеветали, возмущались по поводу того, что провозглашается Общиной «Великого Белого Братства» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, навешивали лживые ярлыки на Неё и Её проповедников-последователей, запугивая всех славян несуществующими мифами. И результат этой лжи явил себя по прошествии 30 лет. Выросло целое поколение жертв ЕГЭ — малообразованное, с изкажённым мировоззрением. Нынешняя молодёжь, как бабочки-однодневки — живут одним днём. Неслучайно поколение 90-х — 2000-х годов называют поколением Z, т.е. поколением зомби. Они верят всему, что им навязывают СМИ и совершенно не умеют анализировать и мыслить самостоятельно. Именно молодёжь ходит покорно в намордниках, уподобив их модному атрибуту. Но это же идиотизм! Повиновение «системе Зверь», которая их взрастила. За последние тридцать лет мир деградировал окончательно. Если вами могут управлять отъявленные негодяи и мошенники, то кем вы являетесь на самом деле? Подневольными животными с цифровым кодом на поводке-айфоне? Но Нюрнбергский трибунал запретил любые эксперименты над человеком. Почему вы не задумываетесь над тем, чем вас ежеминутно пичкают СМИ? Или супермаркеты, в которых всё искусственное, смертельно-опасное и наполненное тканями от абортированных младенцев, чтобы всех потребителей постепенно разчеловечить. Эта информация сегодня — в открытом доступе. Но основная масса продолжает питаться в супермаркетах и макдональдсах. Вот и результат вашей всеядности и деградации. Рептильные захватчики изпользуют против человечества свои иноземные технологии, мечтая переселиться на Землю. Они открыто уничтожают коренное население с помощью нанотехнологий. Под видом правителей-травителей и их травительств скрываются клоны или инопланетные захватчики, напрочь уничтожающие все страны мира. Но многие продолжают спать под их бредовые басни о «смертельно-опасной болезни», обязательной уколизации, переполненных больницах. Которые, по факту, оказываются полупустыми. А болеют в основном и умирают те, кто принял жидкий яд, надеясь спасти своё тело от несуществующей пандемии...»
Статья - https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/vremya-zhatvy-mahakali
СМОТРИТЕ НА «BRIGHTEON» ВСЕ ВИДЕО КАНАЛА «VictoriaRA» — https://www.brighteon.com/channels/victoriara
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием лишь только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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