Τα αίτια των πονοκεφάλων

Ο πονοκέφαλος είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ο Χέλμουτ Πίλχαρ μας εξηγεί τα διάφορα συγκρουσιακά αίτια που οδηγούν στον πονοκέφαλο, σύμφωνα με τις ανακαλύψεις του Δρ. Χάμερ. Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί το γεγονός ότι ορισμένοι πονοκέφαλοι εκδηλώνονται στη διάρκεια της Σύγκρουσης, ενώ άλλοι εκδηλώνονται όταν η Σύγκρουση επιλυθεί και ο οργανισμός περάσει στην "Θεραπευτική Φάση" (2ος Βιολογικός Φυσικός Νόμος της διφασικότητας των λεγόμενων "ασθενειών").





*** Ο Χέλμουτ Πίλχαρ είναι διπλωματούχος μηχανικός και ίσως ο μοναδικός, στην Ευρώπη, πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην θεωρία της Γερμανικής Θεραπευτικής από τον Δρ. Χάμερ. Κάνει σεμινάρια για την Γερμανική Θεραπευτική του Δρ. Χάμερ σε διάφορες χώρες, αλλά και διαδικτυακά σε κάθε ενδιαφερόμενο (στην γερμανική γλώσσα). Επίσης διαθέτει τα βιβλία (στα γερμανικά) και τους επιστημονικούς ιατρικούς πίνακες (σε αγγλικά και γερμανικά) του Δρ. Χάμερ, στους οποίους αντιστοιχίζεται η σχέση συγκρούσεων-οργάνων. Για περισσότερες πληροφορίες: www.germanische-heilkunde.at





