BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Τα αίτια των πονοκεφάλων
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
15 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1 view • 1 day ago

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ:
Ο πονοκέφαλος είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ο Χέλμουτ Πίλχαρ μας εξηγεί τα διάφορα συγκρουσιακά αίτια που οδηγούν στον πονοκέφαλο, σύμφωνα με τις ανακαλύψεις του Δρ. Χάμερ. Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί το γεγονός ότι ορισμένοι πονοκέφαλοι εκδηλώνονται στη διάρκεια της Σύγκρουσης, ενώ άλλοι εκδηλώνονται όταν η Σύγκρουση επιλυθεί και ο οργανισμός περάσει στην "Θεραπευτική Φάση" (2ος Βιολογικός Φυσικός Νόμος της διφασικότητας των λεγόμενων "ασθενειών").


Πηγή: www.youtube.com/watch?v=yqRhLO74kj0


*** Ο Χέλμουτ Πίλχαρ είναι διπλωματούχος μηχανικός και ίσως ο μοναδικός, στην Ευρώπη, πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην θεωρία της Γερμανικής Θεραπευτικής από τον Δρ. Χάμερ. Κάνει σεμινάρια για την Γερμανική Θεραπευτική του Δρ. Χάμερ σε διάφορες χώρες, αλλά και διαδικτυακά σε κάθε ενδιαφερόμενο (στην γερμανική γλώσσα). Επίσης διαθέτει τα βιβλία (στα γερμανικά) και τους επιστημονικούς ιατρικούς πίνακες (σε αγγλικά και γερμανικά) του Δρ. Χάμερ, στους οποίους αντιστοιχίζεται η σχέση συγκρούσεων-οργάνων. Για περισσότερες πληροφορίες: www.germanische-heilkunde.at


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα. Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα υποτιτλισμένα βίντεο του Δρ. Χάμερ σχετικά με την Γερμανική Θεραπευτική, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν. Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας. Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, νομικούς, εκπαιδευτικούς, ανθρωπιστικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

Keywords
newhamermedicinedrgermangnmpilhargermanischeheilkundeghkgh
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
RFK Jr. pushes for nationwide SNAP restrictions on processed foods and sugary drinks

RFK Jr. pushes for nationwide SNAP restrictions on processed foods and sugary drinks

Kevin Hughes
The Gates-Epstein predatory vaccine network: How a convicted pedophile helped architect the global pandemic profiteering machine

The Gates-Epstein predatory vaccine network: How a convicted pedophile helped architect the global pandemic profiteering machine

Lance D Johnson
Trump vows to block West Bank annexation in closed-door meeting with Muslim leaders

Trump vows to block West Bank annexation in closed-door meeting with Muslim leaders

Patrick Lewis
Trump administration defies court order on due process for deported Venezuelan migrants

Trump administration defies court order on due process for deported Venezuelan migrants

Laura Harris
Middle East on the brink: U.S.-Iran talks stall as military threats loom

Middle East on the brink: U.S.-Iran talks stall as military threats loom

Kevin Hughes
The Final Plot: How Netanyahu is Manipulating Trump into a Catastrophic War with Iran

The Final Plot: How Netanyahu is Manipulating Trump into a Catastrophic War with Iran

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy