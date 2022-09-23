Δρ Σουχαρίτ Μπάγκντι: «Τα εμβόλια mRNA κατά του Covid-19 προκαλούν διάβρωση του εγκεφάλου, παράνοια & απώλεια ευφυΐας»

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Ο κορυφαίος επιστήμονας, ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στη μεγάλη συνάντηση που θα γίνει στην Αθήνα και στο πάρκο Ελευθερίας το Σάββατο 24/9 στις 5 το απόγευμα.
"ΑΝ ΔΕΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΘΕΙΤΕ, ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΓΡΟΥΠ ΤΗΣ ΕΛΙΤ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΚΛΑΒΟΥΣ... "
https://www.pronews.gr/ygeia/souxarit-mpagknti-ta-emvolia-mrna-kata-tou-covid-19-prokaloun-diavrosi-tou-egkefalou-paranoia-apoleia-eyfyias/