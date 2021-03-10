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"COVID19" GLOBAL TERRORISM PROJECT BASED ON "POKEMON" "GAME"
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61 views • March 10, 2021
https://www.minds.com/diabolical_vaccination_industry/
https://gab.com/stop_dirty_government
THE TECHNIQUES THESE CRIMINAL CORPORATIONS USE TOWARDS MARKETING POLITICAL MESSAGES WOULD ONLY WORK ON SMALL PERCENTAGE OF PEOPLE
– BUT ANYONE COULD SEE THAT THE TERRORIZING METHODS BEING USED BY CRIMINAL POLITICIANS AND CRIMINAL BIOMEDICAL CORPORATIONS – IN CONJUNCTION WITH THE CRIMINAL MEDIA CORPORATIONS IS EXACTLY PROJECT FEAR/PROJECT COVID19
- THE CRIMINAL CORPORATION "GOOGLE" WHICH CONTROLS MUCH OF THE COMMUNICATION AND INFORMATION INFRASTRUCTURE IN MOST OR ALL COUNTRIES
– IS ALSO HEAVILY INVESTED IN THE "VACCINATION" INDUSTRY – AND BIO-MEDICAL INDUSTRIES
- AFTER REVIEWING THIS VIDEO
– IT'S CLEAR WHY GOOGLE HAS BEEN TRYING TO STRIP THE INTERNET OF REAL INFORMATION REGARDING PROJECT "COVID19"
– THE FAKE VIRUS, FAKE TESTS, AND THE TRILLION DOLLAR INDUSTRY OF TRYING TO TURN THE ENTIRE POPULATION OF THE EARTH INTO HUMAN GUINEA PIGS WITH FACEMASKS AND "VACCINE"
-SIDE NOTE* THE EU GDR "LAWS" MAY HAVE STARTED WITH GOOD INTENTIONS BUT THE EU COMMISSION IS TOTALLY CORRUPTED AND GDR IS USED TO QUASH DEMOCRACY AND BUSINESS COMPETITION
Shoshana Zuboff on surveillance capitalism
https://www.youtube.com/watch?v=hIXhnWUmMvw
*this video being uploaded on
https://www.bitchute.com/channel/FXIrsQIig5mC/
https://gab.com/stop_dirty_government
THE TECHNIQUES THESE CRIMINAL CORPORATIONS USE TOWARDS MARKETING POLITICAL MESSAGES WOULD ONLY WORK ON SMALL PERCENTAGE OF PEOPLE
– BUT ANYONE COULD SEE THAT THE TERRORIZING METHODS BEING USED BY CRIMINAL POLITICIANS AND CRIMINAL BIOMEDICAL CORPORATIONS – IN CONJUNCTION WITH THE CRIMINAL MEDIA CORPORATIONS IS EXACTLY PROJECT FEAR/PROJECT COVID19
- THE CRIMINAL CORPORATION "GOOGLE" WHICH CONTROLS MUCH OF THE COMMUNICATION AND INFORMATION INFRASTRUCTURE IN MOST OR ALL COUNTRIES
– IS ALSO HEAVILY INVESTED IN THE "VACCINATION" INDUSTRY – AND BIO-MEDICAL INDUSTRIES
- AFTER REVIEWING THIS VIDEO
– IT'S CLEAR WHY GOOGLE HAS BEEN TRYING TO STRIP THE INTERNET OF REAL INFORMATION REGARDING PROJECT "COVID19"
– THE FAKE VIRUS, FAKE TESTS, AND THE TRILLION DOLLAR INDUSTRY OF TRYING TO TURN THE ENTIRE POPULATION OF THE EARTH INTO HUMAN GUINEA PIGS WITH FACEMASKS AND "VACCINE"
-SIDE NOTE* THE EU GDR "LAWS" MAY HAVE STARTED WITH GOOD INTENTIONS BUT THE EU COMMISSION IS TOTALLY CORRUPTED AND GDR IS USED TO QUASH DEMOCRACY AND BUSINESS COMPETITION
Shoshana Zuboff on surveillance capitalism
https://www.youtube.com/watch?v=hIXhnWUmMvw
*this video being uploaded on
https://www.bitchute.com/channel/FXIrsQIig5mC/
Keywords
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