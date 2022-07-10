COVID - ΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

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21/09/2021 - Υπάρχουν θεραπείες για τον Covid ?Αν υπάρχουν γιατί δεν τις παίρνουν όλοι στο σπίτι τους ?
Αν υπάρχουν θεραπείες τι χρειάζονται τα πειραματικά εμβόλια ?
Ποιον ωφελούν πραγματικά τα εμβόλια ?
Ποιος ο ρόλος των ΜΜΕ και των Κυβερνήσεων με τις Φαρμακοβιομηχανίες
Ποιος ο ρόλος των Οργανισμών Εγκρίσεων φαρμάκων (ΕΜΑ, FDA)
Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα σας λυθούν αφού παρακολουθήσετε με υπομονή μέχρι το τέλος το ντοκυμαντέρ.
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