COVID - ΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

21/09/2021 - Υπάρχουν θεραπείες για τον Covid ?Αν υπάρχουν γιατί δεν τις παίρνουν όλοι στο σπίτι τους ?

Αν υπάρχουν θεραπείες τι χρειάζονται τα πειραματικά εμβόλια ?

Ποιον ωφελούν πραγματικά τα εμβόλια ?

Ποιος ο ρόλος των ΜΜΕ και των Κυβερνήσεων με τις Φαρμακοβιομηχανίες

Ποιος ο ρόλος των Οργανισμών Εγκρίσεων φαρμάκων (ΕΜΑ, FDA)





Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα σας λυθούν αφού παρακολουθήσετε με υπομονή μέχρι το τέλος το ντοκυμαντέρ.





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