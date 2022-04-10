Discours de Viktor Orbán à l'assemblée de campagne

1er avril 2022 Székesfehérvár

Source : miniszterelnok.hu

(Ci-dessous un best of ;-)



"Parce que la télévision, la radio, Facebook, les hocus-pocus sont de belles choses, elles sont toutes très importantes et utiles, mais la vérité est que la campagne n'est une campagne que si nous nous rencontrons en personne, car sans passion il n'y a pas de campagne, pas de victoire. S'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas de victoire.



"...peu importe combien de dollars et d'euros sont dépensés contre nous, en vain les efforts de la presse mondiale libérale, "oncle Gyuri" (allusion à Gyurcsany, figure historique de l'opposition à Orban), tous ses militants, et Dieu sait combien de bureaucrates dans Bruxelles, nous traverserons le mur le plus épais si nous nous unissons."



"Je pensais que nous allions dire à ceux dont le cœur peut le sentir, qu'au cours des douze dernières années, nous avons réussi à avoir une constitution basée sur des fondements chrétiens."



"Ce n'est pas la première fois que nous voyons une guerre à côté de chez nous. Il y en a certainement qui se souviennent que, quant nous avons rejoint l'OTAN en 1999, le lendemain, l'OTAN a décidé d'intervenir dans la Seconde Guerre yougoslave et a même bombardé Belgrade, et alors la question s'est posée également pour la Hongrie : comment rester en dehors de cette guerre."



"Et, bien sûr, nous comprenons même le président de l'Ukraine, qui fait tout ce qu'il peut pour impliquer le plus de pays européens possible dans cette guerre, car c'est ce qu'il peut espérer pour réduire ou même éviter la défaite. C'est un point de vue ukrainien, c'est dans leur intérêt. Nous devons accepter cela avec compréhension, même si nous nous souvenons bien qu'ils n'ont pas bien traité nos Hongrois.

Nous nous en souvenons tous, mais nous ne le mettons pas sur la table maintenant, car ce n'est pas le moment, car les Ukrainiens sont en grande difficulté. Nous en reparlerons plus tard, c'est sûr."



"Il ne s'agit pas de ne pas payer quelques Forints de plus pour le gaz ou le pétrole, si nous pouvions ainsi aider les Ukrainiens. Ce n'est pas que nous refusions de porter un autre pull à la maison le soir... Il s'agit de la Hongrie recevant le pétrole et le gaz par pipelines.

(...)

C'est pourquoi les Ukrainiens ne peuvent pas nous demander de les aider tout en nous détruisant nous-mêmes,

et ils ne peuvent pas non plus nous dire comment les aider quand ils sont en difficulté."



"Le monde a perdu la raison. (...)

Je n'ai jamais pensé qu'un jour il faudrait écrire dans la constitution hongroise que le père est un homme et la mère une femme.

Je n'ai jamais pensé que cela devrait figurer dans la constitution que le mariage est une union à vie entre un homme et une femme.

(...)

Les adultes seront responsables de leur vie, non pas devant nous, mais devant le Bon Dieu.

Mais les enfants sont une ligne rouge, nous ne devrions pas être autorisés à nous priver de notre droit d'élever nos enfants.

C'est pourquoi nous devons être clairs dimanche : la mère est une femme, le père est un homme, et qu'ils laissent nos enfants tranquilles !

Nous devons protéger nos familles, nous devons arrêter la "gender" folie qui cause clairement de plus en plus de problèmes chez nos voisins occidentaux."