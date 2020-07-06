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Une "nouvelle normale" onusienne après une dépression mondiale de 5 ans, selon Antonio Guterres
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5 views • July 06, 2020
Notre idée d'un monde dans lequel on veut vivre doit nous ressembler.
Aux Nations-unies, le secrétaire général Antonion Guterres tente d'imposer sa vision totalitaire mondialiste, unilatéralement profitable pour ses complices mais préjudiciable pour les milliards d'humains qu'il destine à faire les frais de son idée d'un monde puçé, vacciné et surveillé, sans fin.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1450
En ce mois de juillet 2020, Antonio Guterres a parlé publiquement du plan COVID-19. En fait, c'est son plan pour tenter d'implanter sa dictature en utilisant des mots à double-sens qui respirent la malveillance, contre nous.
En lisant sa missive, je vous aide à décoder ces mots qu'il utilise comme des armes contre les libertés qu'il tente de remplacer par des éléments de sa charte empoisonnée des Nations unies "sous influence".
Un autre "live" haut en énergie qui rappelle qu'au moment de chacun de nos choix, on fait rayonner notre lumière tout en refusant les mensonges, la malveillance et les "agendas" qui tentent de piéger des humains dans une matrice de contrôle inhumaine.
= = = -- -- -- = = =
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PayPal: https://www.paypal.me/logixca
DonorBox: https://donorbox.org/claude-gelinas
Par courriel, pour Interac: [email protected]
Ensemble, on éveille les gens à un angle de l'information qui indispose les "grands médias", soyez le changement que vous voulez, en ce monde!
Aux Nations-unies, le secrétaire général Antonion Guterres tente d'imposer sa vision totalitaire mondialiste, unilatéralement profitable pour ses complices mais préjudiciable pour les milliards d'humains qu'il destine à faire les frais de son idée d'un monde puçé, vacciné et surveillé, sans fin.
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En ce mois de juillet 2020, Antonio Guterres a parlé publiquement du plan COVID-19. En fait, c'est son plan pour tenter d'implanter sa dictature en utilisant des mots à double-sens qui respirent la malveillance, contre nous.
En lisant sa missive, je vous aide à décoder ces mots qu'il utilise comme des armes contre les libertés qu'il tente de remplacer par des éléments de sa charte empoisonnée des Nations unies "sous influence".
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