Константин Березин цитирует ложь нусбаумера

30.04.2019 я получил отказ (Bescheid) в предоставлении политического убежища в Австрии, подписанный директором Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища Нуссбаумером. В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима. В подобной же ситуации оказалась масса беженцев из России, открыто выступивших против путинского режима.

24:09 / 36:14 Константин Березин озвучивает цитаты из выданного мне отказа в статусе политического беженца.

Оригинал видео: Ящики для мяса уже готовы.

https://www.youtube.com/watch?v=kW0Wz50OoiU

На канале: "Народный Журналист"- объединение независимых журналистов

https://www.youtube.com/@gazetang

Были озвучены следующие цитаты:

- Страница 1/34

Menschenrechtsverletzungen der Freiwilligenbataillone

Нарушения прав человека добровольческими батальонами

- Страница 1/40

Als beteillgte rechtsextreme Gruppen werden 'C 14', der 'Rechte Sektor' sowie die Gruppen “Traditsil i Poryadok’ (Traditionen und Ordnung) und “Karpatska Sich” (Karpaten Peitsche) namentlich erwähnt.

'C14', 'Правый сектор', а также группы 'Традиции и порядок' (традиции и порядок) и 'Карпатская сечь' (карпатский кнут) упоминаются по имени как крайние правые группы.

- Страница 2/37

Die offensichtlich vorliegende oppositionelle Gesinnung des BF ändert jedoch an dem begangenen Straftatbestand nichts. Es ist ebenfalls nicht davon auszugehen, dass der BF aufgrund seiner oppositionellen Haltung härter bestraft werden würde.

Однако явно существующая оппозиционная позиция заявителя ничего не меняет в совершенном уголовном правонарушении. Также не следует предполагать, что заявитель будет наказан более строго из-за своего оппозиционного отношения.

- Страница 2/38

Zu den Haftbedingungen in der Russischen Föderation ist anzumerken, dass sich diese in den vergangen Jahren bereits maßgeblich verbessert haben und es keinerlei Anhaltpunkt dafür gibt, dass gerade der BF im Falle einer Inhaftierung von einer Verletzung seiner Menschenrechte betroffen wäre. Im Fall des BF mangelt es daher an der maßgeblichen Wahrscheinlichkeit, dass er im Falle einer Rückkehr und im Falle einer Inhaftierung tatsächlich unter menschenunwürdigen seine Haftstrafe absitzen müsste - sofern dieser zu einer Haftstrafte verurteilt wird.

Что касается условий содержания в тюрьмах в Российской Федерации, следует отметить, что они уже значительно улучшились за последние годы, и нет никаких указаний на то, что именно заявитель пострадал бы от нарушения его прав человека, если бы он был заключен в тюрьму. Таким образом, в случае заявителя отсутствует соответствующая вероятность того, что в случае возвращения и в случае тюремного заключения ему действительно придется отбывать свой срок лишения свободы бесчеловечным образом, при условии, что он приговорен к лишению свободы.

- Страница 2/40

Somit wären der BF bei einer Rückkehr nach Russland jedenfalls in der Lage wieder einer Erwerbstätigkeit nachzugehen bzw. Sozialhilfe zu empfangen. ... Die Erfahrungen und Fähigkeiten die er sich bis jetzt in seinem Leben angeeignet hat stellen eine solide Basis dar um in Russland wieder Fuß fassen zu können.

Таким образом, если заявитель вернется в Россию, он в любом случае сможет вернуться на работу или получать социальную помощь. ... Опыт и навыки, которые он приобрел в своей жизни, представляют собой прочную основу для того, чтобы снова закрепиться в России.