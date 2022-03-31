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О кризисе Голунова, русских националистах, армии и Зеленском - Часть 2 (июль 2019)
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36 views • March 31, 2022
Встреча в "Листве", 2 часть
Таймкод:
00:43 - Что могут предложить русские националисты
7:10 - основные задачи патриотических сил
23:59 - о гражданской войне и Славянске
37:46 - о развитии кризиса и смене власти
51:59 - где искать поддержку русским
01:02:43 - о призывной и контрактной армии
01:10:28 - о полицейском государстве
Таймкод:
00:43 - Что могут предложить русские националисты
7:10 - основные задачи патриотических сил
23:59 - о гражданской войне и Славянске
37:46 - о развитии кризиса и смене власти
51:59 - где искать поддержку русским
01:02:43 - о призывной и контрактной армии
01:10:28 - о полицейском государстве
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