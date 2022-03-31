О кризисе Голунова, русских националистах, армии и Зеленском - Часть 2 (июль 2019)

Встреча в "Листве", 2 часть



Таймкод:



00:43 - Что могут предложить русские националисты

7:10 - основные задачи патриотических сил

23:59 - о гражданской войне и Славянске

37:46 - о развитии кризиса и смене власти

51:59 - где искать поддержку русским

01:02:43 - о призывной и контрактной армии

01:10:28 - о полицейском государстве