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Coronavirus : entre fausse épidémie et vrai conditionnement ? - CDL26 - Jean-Jacques Crevecoeur
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6 views • August 10, 2020
Que se cache-t-il derrière cette épidémie de coronavirus ? Pourquoi les médias dominants orchestrent-ils une telle campagne de peur panique alors que les médias sociaux tentent de calmer le jeu ? Et comment l'industrie du divertissement prépare l'inconscient de la masse à l'idée que des virus mortels peuvent se propager très rapidement et que la seule solution à accepter de bon gré serait la vaccination ? Finalement, on peut se demander si l'épidémie actuelle est une épidémie virale ou une épidémie de peur…
VOICI QUELQUES LIENS QUE VOUS POURREZ VÉRIFIER PAR VOUS-MÊMES…
[1]https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
[2] https://www.sciencemag.org/seafood-market-may-not-be-source-novel-virus-spreading-globally
[3] https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/29/coronavirus-zika-ebola-quelles-maladies-sont-les-plus-contagieuses-ou-les-plus-mortelles_6027661_4355770.html
[4] https://wwwnc.cdc.gov/18-0220_article
[5] https://www.nature.com/articles/nm.3985
[6] https://www.nature.com/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research
[7] https://www.nature.com/inside-the-lab-poised-to-study-world-s-most-dangerous-pathogens
[8] https://jameslyonsweiler.com/on-the-origins-of-the-2019-ncov-virus-wuhan-china
[9] https://www.washingtonexaminer.com/coronavirus-originated-in-wuhan-laboratory
[10] https://cogiito.com/societe/coronavirus-le-2019-ncov-serait-un-vaccin-experimental-cree-en-laboratoire/
Publication de cette vidéo : 29 janvier 2020
VOICI QUELQUES LIENS QUE VOUS POURREZ VÉRIFIER PAR VOUS-MÊMES…
[1]https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
[2] https://www.sciencemag.org/seafood-market-may-not-be-source-novel-virus-spreading-globally
[3] https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/29/coronavirus-zika-ebola-quelles-maladies-sont-les-plus-contagieuses-ou-les-plus-mortelles_6027661_4355770.html
[4] https://wwwnc.cdc.gov/18-0220_article
[5] https://www.nature.com/articles/nm.3985
[6] https://www.nature.com/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research
[7] https://www.nature.com/inside-the-lab-poised-to-study-world-s-most-dangerous-pathogens
[8] https://jameslyonsweiler.com/on-the-origins-of-the-2019-ncov-virus-wuhan-china
[9] https://www.washingtonexaminer.com/coronavirus-originated-in-wuhan-laboratory
[10] https://cogiito.com/societe/coronavirus-le-2019-ncov-serait-un-vaccin-experimental-cree-en-laboratoire/
Publication de cette vidéo : 29 janvier 2020
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