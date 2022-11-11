11.11.2022 Другую взял я отвагу, был первым в стране дезертир. (Выпуск №256. Часть 2 (1))

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brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/ae812645-d2c9-40a7-8c0a-5f738463d931
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/e341536b-17ac-4673-9ab0-d542bff636bd
ru.Vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/11112022-druguyu-vzyal-ya-otvagu-byl-pervym-v-strane-dezertir-vypusk-256-chast-2-1
ru.Vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/11112022-druguyu-vzyal-ya-otvagu-byl-pervym-v-strane-dezertir-vypusk-256-chast-2-2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/11112022-druguyu-vzyal-ya-otvagu-byl-pervym-v-strane-dezertir-vypusk-256-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/11112022-druguyu-vzyal-ya-otvagu-byl-pervym-v-strane-dezertir-vypusk-256-chast-2-2
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Часть 1
02:35 https://www.youtube.com/watch?v=PfZy_7VlyuY Кто владеет Россией. Кто нас ведет на убой. Кто украл нашу историю и подменил прошлое.
25:58 https://www.youtube.com/watch?v=veiaf0IPPUM После такого сразу на пенсию! Медведев очнулся и сразил страну наповал! Со смеху катались все
34:04 https://www.youtube.com/watch?v=UecHZ8ISVPk Отказываются идти на войну без выплат: акция протеста в Ульяновске. ВЫПУСК НОВОСТЕЙ
36:32 https://www.youtube.com/watch?v=__KEcyDyVNM Вика Цыганова - "ЧВК Вагнер" Видео
44:01 https://www.youtube.com/shorts/5uIfhOtX8VU Лебедь.. самые замечательные солдаты получаются из людей….
49:40 https://www.youtube.com/shorts/yupODqlL5pc Режим сформирован антироссийский... это основа
https://www.youtube.com/shorts/p2HIWsgF18k почему начнется война... это американский план.. тоговьтесь в мобилизации частичной
https://www.youtube.com/shorts/tF29xfMTyCs два президента договорятся... но для этого нужно много трупов…
55:29 https://www.youtube.com/watch?v=uRQyskJUlGU ЖДАНОВ РФ НАСТУПАЕТ! путин ПРИКАЗАЛ взять ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ! Пригожин СЯДЕТ! ИРАН вступает в ВОЙНУ
58:30 https://www.youtube.com/watch?v=dQuq8zGwbU4 Новые атаки дронами и активизация орков на юге. Жданов описал ситуацию на фронте 1 ноября
1:03:30 https://www.youtube.com/watch?v=EwPHd8El5iM УХОД ИЗ ХЕРСОНА . БЛИЖАЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ . Виктор Алкснис
1:08:47 https://www.youtube.com/watch?v=wAhoO8ieHQA Фронт усыпан телами военных армии РФ – Сергей Череватый
1:12:17 https://www.youtube.com/watch?v=htwkIhOS9I8 НОВОСТИ СВОБОДЫ: Мобилизованные бегут с фронта. Путин уверяет - идут туда добровольцами
1:13:33 https://www.youtube.com/watch?v=sR8K0UZiRak ЧТО ТАМ У ТАЙВАНЯ? - Большой документальный фильм
1:23:50 https://www.youtube.com/watch?v=DXZt05LO3v0&t=128s Тутси и Футси на Уроке Химии