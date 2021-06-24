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Luc Montange... Πως θα πεθάνουν οι εμβολιασμένοι... 💥
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307 views • June 24, 2021
.Ο γνωστος Νομπελίστας Ιολόγος αναφέρει πως θα αποδημήσουν οι εμβολιασθέντες…Σε τρεις φάσεις σε τρια κύματα…απο τον Σεπτέμβρη και μετα… Ακουστε για το Τοξικό φαινόμενο της ακίδας Πρωτεινης.....Τα νευρολογικά φαινόμενα που θα παρουσιαστούν οπως και οι μεταλλάξεις σε οσους εμβολιάστηκαν και τους εκχυσαν τεχνητούς ιους και θραύσματα ιων και αλλων τοξικών ουσιων..Προβλήματα στην αναπαραγωγή του ανθρώπου..Έρχονται εκφυλιστικές ασθένειες..Αυτοάνοσα κ.α Πως θα τελειώσουν απο τα μπόλια ανα ομάδες…
Tα τρια κύματα του Noμπελίστα ιολόγου Luc Montanger …Πως θα πεθάνουν οι εμβολιασμένοι
https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2021/06/t-no-luc-montanger-video.html#more
Tα τρια κύματα του Noμπελίστα ιολόγου Luc Montanger …Πως θα πεθάνουν οι εμβολιασμένοι
https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2021/06/t-no-luc-montanger-video.html#more
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