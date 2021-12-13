14 лет апокалипсиса (2010-2024 гг.). Книга Есфири помогает толковать пророчества Откровения. Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian

Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/





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Почему апокалипсис (т. е. явление Христа) занимает 14 лет. Книга Есфири помогает толковать пророчество Откровения. Почему последняя седмина началась в конце сентября 2017 г (знамение на небе - «жена облечённая в солнце»). Почему Дональд Трамп объявил о признании штатами Иерусалима столицей Израиля именно в декабре 2017 г. Это мой дублированный перевод на русский англоязычного видео Лиланда Джонса (https://www.youtube.com/watch?v=91MAUIs3OkQ), который я дополнила важными пояснениями. Обязательно скачайте и изучите ДОКУМЕНТ к этому видео с комментариями, таблицей (цитатами из Есфири и Откровения) и схемами: doc https://cloud.mail.ru/public/orhs/HmiYsEpEy pdf https://cloud.mail.ru/public/RHGx/qnKhSLSmV odt https://cloud.mail.ru/public/N2Ue/prqYxYFLw Оригинальное видео Лиланда What Time is it? Revelation Timeline! (Aug 25, 2019) https://www.youtube.com/watch?v=91MAUIs3OkQ + схемы Лиланда с временной шкалой апокалипсиса 2010-2024 гг. https://drive.google.com/file/d/18oaYtR_uJ4vQe89M7wMqBC2YFD0KMruF/view или здесь: https://cloud.mail.ru/public/iZxq/TJZbo3GuM и другая очень важная схема с датами 2010-2024 гг здесь: https://cloud.mail.ru/public/Y79i/iGEY7SWe9 Видео Лиланда с временной шкалой по книгам Даниила и Откровения - The Revelation and Daniel Timeline (Jan 26, 2020) https://www.youtube.com/watch?v=RX9vjv2evGY Ccылки на материалы Лиланда Джонса (Leeland Jones), с которым меня Господь познакомил через два сна до того, как вывел на его ютуб-канал Каналы Лиланда на YouTube, Vimeo и Bitchute https://www.youtube.com/watch?v=RX9vjv2evGY&;;list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6 https://vimeo.com/user156722907 https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/ Сайт с его бесплатными материалами: https://leelandjones.com/ Схемы Лиланда с календарями: https://leelandjones.com/charts-diagrams https://drive.google.com/drive/folders/10PyTdVzyUI8WeclwjfMwaNAsGwLDaFgz Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video Мои видео здесь, на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch Ссылка на мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba Ccылка на мой канал в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba Видео Лиланда The Cyrus Decree and Scroll (Nov 23, 2017) https://www.youtube.com/watch?v=NexWmOAnww0 + записи Лиланда об исполнении 70 лет и указе Кира https://drive.google.com/file/d/18Y6xVl8U5T_pxXafZNpGYAGEP-sxCFWf/view Видео Лиланда Antichrist moves Embassy dedicates Third Temple (Apr 22, 2020) https://www.youtube.com/watch?v=_gZ7pP1p2HU “President Donald J. Trump holds up in the White House on Dec. 6, 2017 his proclamation to recognize Jerusalem as the capital of Israel and his plan to relocate the U.S. embassy there” https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/trump-jerusalem-israel-capital.html https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-recognizes-jerusalem-israel-s-capital-n827096 Donald Trump: “I am chosen one” Aug 21, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=LaMxO9Dp9u4 https://www.youtube.com/watch?v=lzlxrPC_E_U https://www.cnn.com/2019/08/21/politics/donald-trump-chosen-one/index.html https://www.youtube.com/watch?v=JgwalqjF5nw https://www.vanityfair.com/news/2019/08/donald-trump-king-of-israel Видео Лиланда Джонса Rev12 Woman Clothed with Sun Feasts and Timeline (Apr 12, 2020) https://youtu.be/wopTW0-RdE4?list=PLXqaGD7sX9gZ-b0VG8cvSZkt4T3_hN9fA&t=1132 о связи между днём Йом Кипур и знамением из Откр 12:1 https://www.youtube.com/watch?v=GLpHNhz7iaA&list=PLXqaGD7sX9gZ-b0VG8cvSZkt4T3_hN9fA&index=3 Можете также посмотреть на тему этого знамения эти видео на английском (но они без привязки ко дню очищения — Йом Кипуру) Revelation 12 sign September 23, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=hWoqR2tCFmc https://www.youtube.com/watch?v=oPJmV95giS4