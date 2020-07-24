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Corona mag je blijkbaar niet genezen, iedereen moet aan de vaccins
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4 views • July 24, 2020
Rob Elens, 8 mei 2020
Huisarts Rob Elens: "Corona mag je blijkbaar niet genezen, want iedereen moet aan de vaccins"
Vrijwel alles wat corona vroegtijdig had gestopt in Nederland is door het RIVM en de Inspectie voor de gezondheidszorg gefrustreerd. Zo ook het geneesmiddel hydroxychloroquine in combinatie met zink. Huisarts Rob Elens vertelt over zijn aanvaringen met de Inspectie. Een skypegesprek naar aanleiding van het door hem gepubliceerde 'Pleidooi' op Bluetiger.studio:
*** *** ***
De overheid moet echt wat doen
https://www.bitchute.com/video/X30Z1Ri7z0Zp/
Het tweede uurtje
https://www.bitchute.com/video/qvt8oU7Mqb29/
*** *** ***
https://www.youtube.com/channel/UCuwWXfh9Dk5OD6sdzSOcYiQ/
https://www.deblauwetijger.com/pleidooi-voor-het-gebruik-van-hydroxychlorquine-bij-de-behandeling-van-sars-cov-2-covid-19in-de-eerste-lijn/
https://www.deblauwetijger.com/product/gekochte-journalisten-udo-ulfkotte/
https://zelfzorgcovid19.nl/
https://www.deblauwetijger.com/
https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid-19_met_hcq_en_zink_toe
Huisarts Rob Elens: "Corona mag je blijkbaar niet genezen, want iedereen moet aan de vaccins"
Vrijwel alles wat corona vroegtijdig had gestopt in Nederland is door het RIVM en de Inspectie voor de gezondheidszorg gefrustreerd. Zo ook het geneesmiddel hydroxychloroquine in combinatie met zink. Huisarts Rob Elens vertelt over zijn aanvaringen met de Inspectie. Een skypegesprek naar aanleiding van het door hem gepubliceerde 'Pleidooi' op Bluetiger.studio:
*** *** ***
De overheid moet echt wat doen
https://www.bitchute.com/video/X30Z1Ri7z0Zp/
Het tweede uurtje
https://www.bitchute.com/video/qvt8oU7Mqb29/
*** *** ***
https://www.youtube.com/channel/UCuwWXfh9Dk5OD6sdzSOcYiQ/
https://www.deblauwetijger.com/pleidooi-voor-het-gebruik-van-hydroxychlorquine-bij-de-behandeling-van-sars-cov-2-covid-19in-de-eerste-lijn/
https://www.deblauwetijger.com/product/gekochte-journalisten-udo-ulfkotte/
https://zelfzorgcovid19.nl/
https://www.deblauwetijger.com/
https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid-19_met_hcq_en_zink_toe
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