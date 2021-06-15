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[VOSTFR] Trump Discours dans le Nevada : «Les banlieues sont le rêve américain.»
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0 view • June 15, 2021
Discours du président Donald Trump dans le Nevada à Reno.
Voici une partie de son intervention.
#PeacefulProtest
☑️ Sources :
Vidéo originale :
https://youtu.be/0aKd3a67vLk
Right Side Broadcasting Network :
https://www.youtube.com/channel/UCHqC-yWZ1kri4YzwRSt6RGQ
Outro video :
https://twitter.com/i/status/1304912702435811328
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Vous pouvez y acceder aussi via ce lien
https://www.clipeee.com/creator/reveillez-vous-eteignez-votre-tele
📧 Miniver1984@protonmail[.]com
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