JUSTICE FOR JAMAICANS - THEY ARE MURDERING THE CHILDREN! - STOP THIS NOW!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
VAXX DAMAGE USA - THEY DID THIS TO YOU! SAFE AND EFFECTIVE THEY SAID! - PEOPLE ARE SUFFERING IN SILENCE WHILE DOCTORS SAY THERE BAFFLED! THEY GET PAID $130,000 DOLLARS FOR EVERY TOE TAG WITH THE LIE THEY DIE FROM COVID - THE SYMPTOMS ARE ALL RADIATION STRESS NOT COVID OR THE COMMON FLU - THERE ALL LINKED TO ELECTRICAL POISONING DEPLETING YOUR BLOODS OXYGEN - JUST LIKE THE AMERICAN MADE SPANISH FLU - ANOTHER HISTORICAL EUGENICS RESET THEY LIED ABOUT EVEN TO THIS DAY - THEY HAVE NO MORE LIES LEFT AND WE HAVE HEARD THEM ALL AND DONT BUY ANY OF IT!
AND WE KNOW!