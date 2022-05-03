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Der Heilige Gral enthüllt - 2/4: Grail Trail durch die Schweiz?
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52 views • May 03, 2022
Video von 2018: "Folgten die mittelalterlichen Kreuzritter in der Schweiz der Fährte des Heiligen Grals? Suchten sie hier die geheimnisvolle Gralsburg? Einiges spricht dafür, denn Templer, Johanniter und Deutschritter haben entsprechende Spuren hinterlassen. Und auch Parzival, der Gralsritter, ging hier offenbar gerne spazieren! Hier entdecken wir Spuren eines dubiosen GRAIL TRAIL durch die heutige Schweiz!"
Die Videoreihe zum "Gral" ist die Ergänzung zu einer kleinen Grals-Trilogie aus den Artikeln
"Das Rätsel um den Heiligen Gral - jetzt endlich gelöst!" (1),
"Parzival und die Gralsburg - in der Schweiz?"(2) und
"Parzival - der grösste aller Prinzen?"(3)
Die zugrunde liegenden Artikel findet man als PDF zum freien Download auf: http://zeitreisen-seeland.ch/links-downloads und auf https://nurfuerreiche.jimdo.com/aktuelles/, oder auch auf scribd.com
Den Abschluss der Videoreihe bildet dann das Video "Parzival: Prinz oder Pseudo-Messias?", ebenfalls auf YouTube oder bitchute.com
Die Musik in der Videoreihe ist frei verfügbar, hier in der Reihenfolge ihrer Verwendung:
- Movie Score A, von Dag Reinbott, terrasound.de
- Sahara, von massivetracks.net
- The Warbird, von Tri-Tachyon
- Departure, von evermusic
- minor release, von massivetracks.net
- Viderunt omnis Pérotin, von ensemble nun
- Cycle de Noel, frei verfügbarer Gregorianischer Choral
- Edvard Grieg - In der Halle des Bergkönigs, frei verfügbare antike Aufnahme
PS: vielen herzlichen Dank den Komponisten und Bearbeitern für die öffentliche Zurverfügungstellung!
Die Videoreihe zum "Gral" ist die Ergänzung zu einer kleinen Grals-Trilogie aus den Artikeln
"Das Rätsel um den Heiligen Gral - jetzt endlich gelöst!" (1),
"Parzival und die Gralsburg - in der Schweiz?"(2) und
"Parzival - der grösste aller Prinzen?"(3)
Die zugrunde liegenden Artikel findet man als PDF zum freien Download auf: http://zeitreisen-seeland.ch/links-downloads und auf https://nurfuerreiche.jimdo.com/aktuelles/, oder auch auf scribd.com
Den Abschluss der Videoreihe bildet dann das Video "Parzival: Prinz oder Pseudo-Messias?", ebenfalls auf YouTube oder bitchute.com
Die Musik in der Videoreihe ist frei verfügbar, hier in der Reihenfolge ihrer Verwendung:
- Movie Score A, von Dag Reinbott, terrasound.de
- Sahara, von massivetracks.net
- The Warbird, von Tri-Tachyon
- Departure, von evermusic
- minor release, von massivetracks.net
- Viderunt omnis Pérotin, von ensemble nun
- Cycle de Noel, frei verfügbarer Gregorianischer Choral
- Edvard Grieg - In der Halle des Bergkönigs, frei verfügbare antike Aufnahme
PS: vielen herzlichen Dank den Komponisten und Bearbeitern für die öffentliche Zurverfügungstellung!
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