Till svensk allmänhet, vänligen skriv till Gunnar Strömmer (M), Justitieminister:gunnar.strommer@­riksdagen.se

följande meddelande:





"Herr Justitieminister Gunnar Strömmer,

Abbas Abdul Wahab befinner sig, sedan 2023 maj 28, tvångsomhändertagen på psykiatrisk anstalt. Tidigare så blev Tom Lutmark två gånger psykiatriskt tvångsomhändertagen. Dessa män är fullt mentalt friska, men politiskt engagerade och det finns anledning att påstå att svensk psykiatri utnyttjas i diktatursyften.





Herr Justitieminister Gunnar Strömmer, vänligen reagera omgående på justitiemordet Abbas.





Tack på förhand,





Namn"









Bilaga: Bevis psykiatriarrestering Tom Lutmark, Abbas Abdul Wahab





Psykiatri-Arresterade Abbas vädjar till Justitieminister Gunnar Strömmer

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https://rumble.com/v2sogri-psykiatri-arresterade-abbas-vdjar-till-justitieminister-gunnar-strmmer.html

https://www.bitchute.com/video/2vKoRsr5Sfqv/

https://www.brighteon.com/ae31e1a4-f36c-44de-ac9e-cbc447dda432









Tidigare så har Tom Lutmark, två gånger, blivit psykiatriskt tvångsomhändertagen.





LUTMARK TVÅNGINTAGEN PÅ PSYK

https://www.bitchute.com/video/9LVOx2UdUKi5/

https://rumble.com/v1ymgde-lutmark-p-psyk.html

https://www.brighteon.com/38e2cd95-50ca-4cdf-b92e-819698c245ba

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POLITISK ARRESTERING AV TOM LUTMARK VID MALMÖ TÅGSTATION

https://rumble.com/v1sc5jk-lutmark-gripen-anklagad-fr-psykisk-ohlsa-stalin-sverige.html

https://www.brighteon.com/8369f316-e8e5-46e2-8f7f-7e96db0de62b

https://www.bitchute.com/video/C7NpAAlXo7u5/