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50 Nederlanders dood per dag door medische fouten, artsen zwijgen
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7 views • July 20, 2020
SIN NL, 22 november 2015
Per jaar overlijden 17.000-20.000 Nederlanders door medische fouten en medicijngebruik, volgens forensisch arts Dr. S. Eikelenboom. Artsen verzwijgen veelal dit soort ernstige fouten aan de slachtoffers en hun nabestaanden en schrijven deze ook niet op in het medisch dossier.
De falende artsen schenden hun wettelijke verplichtingen zoals vermeld in de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst). Ook weigeren ze vaak om ernstige fouten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg, in strijd met artikel 4a van de Kwaliteitswet.
Via media fragmenten geeft deze mini-documentaire meer informatie en inzicht in deze onnodige en ernstige realiteit veroorzaakt door opzettelijke nalatigheid van artsen en de Inspectie Gezondheidszorg.
Mr. Sophie Hankes werd zonder haar toestemming experimenteel geopereerd door Prof. Samii en Dr. Tatagiba. Hierdoor werd zij invalide. De verantwoordelijke artsen negeren haar en zwijgen al 15 jaar. Dit is niet uniek; ook andere artsen zoals neuroloog Jan Kuks zwijgen, zie http://drkuks.com voor meer informatie.
Mr. Sophie Hankes is juriste met specialisatie medisch recht en voorzitter van SIN-NL. Zij zet zich in om de positie van slachtoffers van medische fouten te verbeteren en falende artsen op hun professionele en wettelijke verantwoordelijkheden aan te spreken.
https://www.zwartelijstartsen.com/mini-docu-medische-fouten/
BRONNEN
Brandpunt (02-11-2014)
Jinek (13-01-2015)
NOS Journaal (19-11-2015)
RTL Late Night (09-11-2015)
RTL Nieuws (12-08-2010)
RTL Nieuws (15-06-2013)
RTV Utrecht (20-11-2015)
TROS Radar (08-12-2014)
Zembla (05-04-2009)
Zembla (16-03-2012)
Zembla (04-11-2015)
http://sin-nl.org
http://ZwarteLijstArtsen.nl
Per jaar overlijden 17.000-20.000 Nederlanders door medische fouten en medicijngebruik, volgens forensisch arts Dr. S. Eikelenboom. Artsen verzwijgen veelal dit soort ernstige fouten aan de slachtoffers en hun nabestaanden en schrijven deze ook niet op in het medisch dossier.
De falende artsen schenden hun wettelijke verplichtingen zoals vermeld in de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst). Ook weigeren ze vaak om ernstige fouten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg, in strijd met artikel 4a van de Kwaliteitswet.
Via media fragmenten geeft deze mini-documentaire meer informatie en inzicht in deze onnodige en ernstige realiteit veroorzaakt door opzettelijke nalatigheid van artsen en de Inspectie Gezondheidszorg.
Mr. Sophie Hankes werd zonder haar toestemming experimenteel geopereerd door Prof. Samii en Dr. Tatagiba. Hierdoor werd zij invalide. De verantwoordelijke artsen negeren haar en zwijgen al 15 jaar. Dit is niet uniek; ook andere artsen zoals neuroloog Jan Kuks zwijgen, zie http://drkuks.com voor meer informatie.
Mr. Sophie Hankes is juriste met specialisatie medisch recht en voorzitter van SIN-NL. Zij zet zich in om de positie van slachtoffers van medische fouten te verbeteren en falende artsen op hun professionele en wettelijke verantwoordelijkheden aan te spreken.
https://www.zwartelijstartsen.com/mini-docu-medische-fouten/
BRONNEN
Brandpunt (02-11-2014)
Jinek (13-01-2015)
NOS Journaal (19-11-2015)
RTL Late Night (09-11-2015)
RTL Nieuws (12-08-2010)
RTL Nieuws (15-06-2013)
RTV Utrecht (20-11-2015)
TROS Radar (08-12-2014)
Zembla (05-04-2009)
Zembla (16-03-2012)
Zembla (04-11-2015)
http://sin-nl.org
http://ZwarteLijstArtsen.nl
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