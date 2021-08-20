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20.08.2021. Билла Гейтса наконец поймали и взяли под стражу. Куда смотрит Антихрист? (Выпуск № 215 часть I (2)).
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4987 views • August 20, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Насильная вакцинация за поддельные сертификаты #shorts. https://www.youtube.com/watch?v=kvX0d_J00gE.
02:16 Предупреждение и благословение старца Ионы - в защиту чистоты таинств Церкви Божьей (Часть 1). https://www.youtube.com/watch?v=-j2PTDIQWSw.
10:57 Письмо слушателя. Исправление души.
18:50 Лучшие Духовные поучения Афонских Старцев. https://www.youtube.com/watch?v=dpA_fyoZI9A.
26:24 Божие предупреждение!Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится (Лк.17:30.). https://www.youtube.com/watch?v=N5blSqvkzUI.
31:10 БИТВА с ДАДЖАЛЕМ (АНТИХРИСТОМ). https://www.youtube.com/watch?v=yQiEL9p-1jE.
39:30 Двадцатый век. Потеря невинности. Цензура. Документальный сериал @Телеканал Культура. https://www.youtube.com/watch?v=EtAfVmKG820.
51:50 Письмо слушателя. О Стеняеве.
56:08 Как избавиться от плотских помышлений ? (Гал.6:8 ; Рим. 8:6) Протоиерей Олег Стеняев. https://www.youtube.com/watch?v=747HYSwaWuc.
01:07:10 Не вмешивайся в чужие дела! - Мудрые советы преподобного Амвросия Оптинского. https://www.youtube.com/watch?v=WZxzFBBvYEU.
Сегодня мы послушаем предупреждение и благословение старца ионы в защиту таинств Церкви Божьей. Поговорим про исправление души, о том, что для каждого человека подготовлен свой путь, послушаем поучения афонских старцев для улучшения души. Также поговорим о том как избавится от грешных плотских помышлений. Послушаем советы преподобного Амвросия Оптинского.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Насильная вакцинация за поддельные сертификаты #shorts. https://www.youtube.com/watch?v=kvX0d_J00gE.
02:16 Предупреждение и благословение старца Ионы - в защиту чистоты таинств Церкви Божьей (Часть 1). https://www.youtube.com/watch?v=-j2PTDIQWSw.
10:57 Письмо слушателя. Исправление души.
18:50 Лучшие Духовные поучения Афонских Старцев. https://www.youtube.com/watch?v=dpA_fyoZI9A.
26:24 Божие предупреждение!Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится (Лк.17:30.). https://www.youtube.com/watch?v=N5blSqvkzUI.
31:10 БИТВА с ДАДЖАЛЕМ (АНТИХРИСТОМ). https://www.youtube.com/watch?v=yQiEL9p-1jE.
39:30 Двадцатый век. Потеря невинности. Цензура. Документальный сериал @Телеканал Культура. https://www.youtube.com/watch?v=EtAfVmKG820.
51:50 Письмо слушателя. О Стеняеве.
56:08 Как избавиться от плотских помышлений ? (Гал.6:8 ; Рим. 8:6) Протоиерей Олег Стеняев. https://www.youtube.com/watch?v=747HYSwaWuc.
01:07:10 Не вмешивайся в чужие дела! - Мудрые советы преподобного Амвросия Оптинского. https://www.youtube.com/watch?v=WZxzFBBvYEU.
Сегодня мы послушаем предупреждение и благословение старца ионы в защиту таинств Церкви Божьей. Поговорим про исправление души, о том, что для каждого человека подготовлен свой путь, послушаем поучения афонских старцев для улучшения души. Также поговорим о том как избавится от грешных плотских помышлений. Послушаем советы преподобного Амвросия Оптинского.
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