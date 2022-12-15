«Народный Журналист»-творческое объединение независимых журналистов. Награждено орденом академика А.Д.Сахарова «За мужество» в журналистике. В 2014 году бандиты-прокурор А. Филимонов, подконтрольные ему члены организованного преступного сообщества нач. УМВД Г. Кулик,

нач. СУ СК С. Лазуткин, А. Назин, губернатор А. Михайлов, нач. УФСБ Гуляев и их подчиненные, сфабриковали в отношении сотрудников редакции

осуществлявших выпуск печатного издания ряд уголовных дел. Редактор и учредитель газеты были подвергнуты истязаниям, пыткам.

Бандиты похищали журналистов, открыто угрожали их близким, включая несовершеннолетних детей. В настоящее время для читателей доступен сайт,

канал на ЮТУБЕ с одноименными названиями, сайт "правозащитник" где вы можете разместить в разделах списки, имена путинских палачей и тех,

кто с ними борется, кто был подвергнут репрессиям.





30.04.2019 я Жданов Олег получил отказ (Bescheid) в предоставлении политического убежища в Австрии, подписанный директором Федерального ведомства по делам

иностранцев и убежища Нуссбаумером. В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного

путинского режима. В подобной же ситуации оказалась масса беженцев из России, открыто выступивших против преступного путинского режима.





Оригинал видео: Ультиматум могильщикам России! Второй фронт в Европе!

https://www.youtube.com/watch?v=ZLfWV63wVHU

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playlist: Ложь Нусбаумера и Константин Березин об этом