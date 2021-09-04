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THE GOVERNMENT CLAIM THAT VIRUSES CAUSE PANDEMICS IS A GIANT HOAX
Slawomir Slowianin
Slawomir Slowianin
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306 views • September 04, 2021
A MUST watch for every single muzzled, tested, self-isolating and jabbed sheeple

THE ENTIRE MEDICAL CURRICULUM THAT IS TAUGHT IN ALL MEDICAL SCHOOLS
IS BASED ON THE FALSE GERM THEORY AND FUNDED BY BIG PHARMA, ROCKEFELLER AND THE VACCINE CARTELS.

Viruses Are Nothing More Than Dead Cell Debris – Virus Particles Are Neither Airborne Or Contagious – Nor Do They Cause Any Disease Or Illness! All Germ Theory Has Been Completely Debunked

GOVERNMENTS AND MAINSTREAM MEDIA ARE STILL SPREADING THE COVID
PANDEMIC HOAX, FULLY AWARE THAT IT IS A TOTAL FABRICATION!! IMPOSING
FASCIST DRACONIAN RESTRICTIONS ON HUMAN MOVEMENT IN A LAST DITCH
ATTEMPT TO IMPOSE THEIR NEW WORLD ORDER FASCIST STATE THAT WILL
DESTROY ALL PRIVATE BUSINESSES MAKE HUMANITY TOTALLY DEPENDANT ON
GOVERNMENTS TO SURVIVE. THEN THEY WILL ISSUE A UNIVERSAL BASIC INCOME
THAT WILL BE A PITTANCE, BUT YOU WILL ONLY RECEIVE THIS INCOME IF YOU
REMAIN TOTALLY SUBSERVIANT TO THE FASCIST STATE.
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plandemiccovidhoaxnomasksheepwearmaskscrimesagainsthumanitycoronavirusiscommoncoldcovid19isnwowakethefuckupfucknewnormal
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