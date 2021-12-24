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LEARN HOW THE COVID-19 TEST WORKS
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320 views • December 24, 2021
HERE IS A LIST OF SITES WITH IMPORTANT RESOURCES BELOW.
FIND OUT IF YOU GOT A TOXIC SHOT: https://howbadismybatch.com/
ARCHIVE OF INDEPENDENT SCIENTIFIC RESEARCH ON THE COVID VACCINES: https://www.orwell.city/p/archivo.html
INTERNATIONAL GRAND JURY ON COVID DEPOPULATION MURDERS AND GENETIC TOTAL ENSLAVEMENT: https://grand-jury.net/
YOUTUBE, BRIGHTEON, BITCHUTE, AND MANY OTHER VIDEO PLATFORMS ARE CENSORING THE HIGHEST LEVEL OF INFORMATION.
SO THE BEST METHODS LEFT ARE T-SHIRTS SO THAT WE CAN IDENTIFY LIKE MINDED PEOPLE TO NETWORK WITH, AND DUPLICATING EDUCATIONAL DVD's AND PASSING THEM OUT IN MASS.
I MAKE 1000's OF EDUCATIONAL DVD'S ON MY OWN DIME, AND PASS THEM OUT FOR FREE. (A LOT OF TIME, AND MONEY THAT KEEPS THE EDUCATION BUDGET IN THE RED)
I COULD USE YOUR HELP WITH THE PURCHASE OF BLANK DVD"s.
SUPPORT THE DVD EDUCATIONAL CAMPAIGN HERE. https://ko-fi.com/icon88
PLEASE LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE TO MY CHANNEL.
FIND OUT IF YOU GOT A TOXIC SHOT: https://howbadismybatch.com/
ARCHIVE OF INDEPENDENT SCIENTIFIC RESEARCH ON THE COVID VACCINES: https://www.orwell.city/p/archivo.html
INTERNATIONAL GRAND JURY ON COVID DEPOPULATION MURDERS AND GENETIC TOTAL ENSLAVEMENT: https://grand-jury.net/
YOUTUBE, BRIGHTEON, BITCHUTE, AND MANY OTHER VIDEO PLATFORMS ARE CENSORING THE HIGHEST LEVEL OF INFORMATION.
SO THE BEST METHODS LEFT ARE T-SHIRTS SO THAT WE CAN IDENTIFY LIKE MINDED PEOPLE TO NETWORK WITH, AND DUPLICATING EDUCATIONAL DVD's AND PASSING THEM OUT IN MASS.
I MAKE 1000's OF EDUCATIONAL DVD'S ON MY OWN DIME, AND PASS THEM OUT FOR FREE. (A LOT OF TIME, AND MONEY THAT KEEPS THE EDUCATION BUDGET IN THE RED)
I COULD USE YOUR HELP WITH THE PURCHASE OF BLANK DVD"s.
SUPPORT THE DVD EDUCATIONAL CAMPAIGN HERE. https://ko-fi.com/icon88
PLEASE LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE TO MY CHANNEL.
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