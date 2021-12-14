[VO English subtitles] The Chekist, 1992

Drama film directed by Aleksandr Rogozhkin, 1992, based on a 1923 short story by Vladimir Zazubrin.It tells the story of a bloody work and downfall of a Soviet Cheka security official involved in mass executions during the Russian Civil War.Source :Dans une grande ville sibérienne, à la fin de la guerre civile, un responsable de la Tchéka, police du régime bolchévique, accomplit son " travail " de bourreau. Pour servir la Révolution, il participe à l'atroce procédure quotidienne des interrogatoires, des procès sommaires, de l'extermination anonyme. À bien des égards, cette oeuvre de fiction est exceptionnelle. Écrite en 1923 par un des jeunes espoirs de la littérature soviétique dans un style d'une densité et d'une violence inouïe, elle fait revivre la Terreur rouge avec une puissance d'évocation jamais lue. On songe à Kafka avec sa terrible machine à condamner et à punir, à Andreï Platonov pour son Tchévengour. Jugé trop " naturaliste " par la rédaction de la revue " Les Feux sibériens " à laquelle il était destiné, le Tchékiste fut rejeté à l'époque pour des raisons idéologiques. Ironiquement, alors qu'il était l'un des mentors de l'Union des écrivains sibériens, il fut arrêté et abattu au plus fort de la répression stalinienne.Analyse de la nouvelle de Vladimir Zazubrin=========================Mon blogue :GAB : 🐸Mes chaînes vidéo :