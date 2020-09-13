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Info - Coronavirus instrument de la peur...
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11 views • September 13, 2020
Le président français Emmanuel Macron s’est adressé au peuple français pendant la crise de la Covid 19 et selon ses propos la santé du peuple serait son souci majeur. Les médias n’ont cessé d’entretenir un climat de peur et les Français qui jusqu’alors manifestaient parfois de manière violente dans les rues avec la crise des gilets jaunes acceptent les consignes du gouvernement. La crise du coronavirus ne serait-elle pas le prétexte pour faire passer des mesures comme l’abolition de l’argent liquide, la surveillance grâce à des applications sur les portables, voire même à des drones et enfin la vaccination obligatoire ?
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