Programa Especial: Ciclo de Debates – Parte 11 de 11 (30-9-25) - La Salsa Mayor en EfusivaTV

Desde Uruguay, Marcelo Espillar entrevista a Santiago Caviglia (consultor estratega de Argentina) y a Gastón Cornu Labat (médico integrativo y holístico de EEUU).

Los informes de la biotecnóloga Lorena Diblasi y compañía (“el grafeno” y “los 55 elementos tóxicos no declarados” existentes en los viales COVID), Pablo Campra, investigador y científico de España, Mike Adams, investigador y científico de EEUU, perito forense especialista en alimentos (propietario de un laboratorio de alta tecnología) y los científicos de la Fundación Kennedy (fundación norteamericana anti vacuna cuyo presidente y fundador hoy es el Secretario de Salud de los EEUU, su actual presidenta es la dra. Mary Holland).

¿Qué se oculta tras el informe de Diblasi y compañía respecto a su Informe de los 55 Elementos Tóxicos no Declarados en los Viales COVID? La fiesta de la farsa, el delirio y el oportunismo, no es gratis. Nos sobran verdades, por lo tanto, ¿cuál es la necesidad de estar inventando mentiras?

En nuestro activismo anti agendas globalistas supra nacionales, parte de nuestros líderes y referentes de lucha:

¿Han conformado un “club de amigos” (los complacientes “lame trastes”) abocado a realizar campañas de propaganda las cuales rayan en manipular y distorsionar información ocasionando indebidas tendencias que terminaron generando un fanatismo, intolerancia y una inadecuada y sin sentido confrontación entre pares de lucha?

¿A qué se deben tales actitudes, conductas y acciones?

¿Será para generar impacto, populismo y aplausos?

¿Será para evitar reconocer y encubrir limitaciones, carencias, inseguridades y miserias personales, inoperancia en general y sus consecuentes errores ocasionados?

¿Por qué hasta la fecha y luego de 5 años de activismo anti plandemia nadie de nuestros médicos de investigación y científicos en el ámbito del activismo se ha animado a realizar debates profundos, serios, maduros, responsables y con cierto grado de profesionalismo cotejando diferencia de criterios con sus colegas?