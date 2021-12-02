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BBC | Pfizer – Bourla | Θα παίρνετε "αναμνηστικές δόσεις για πολλά χρόνια"
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90 views • December 02, 2021
02/12/2021 | BBC | Ο Διευθύνων Σύμβουλος της φαρμακευτικής εταιρείας εξήγησε ότι ο ετήσιος εμβολιασμός είναι απαραίτητος για να διατηρηθεί ένα "πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας"
Ο Bourla, ο οποίος μίλησε στο BBC πριν από την εμφάνιση της παραλλαγής Omicron, είπε ότι η Pfizer είχε ήδη κάνει ενημερωμένα εμβόλια ως απάντηση στις παραλλαγές Beta και Delta, αλλά δεν χρειάζονταν.
Και η εταιρεία εργάζεται τώρα σε ένα ενημερωμένο εμβόλιο ως απάντηση στην παραλλαγή Omicron που θα μπορούσε να είναι έτοιμο σε 100 ημέρες.
Ο επικεφαλής της Pfizer τόνισε ότι τα εμβόλια βοήθησαν να σωθούν εκατομμύρια ζωές κατά τη διάρκεια της πανδημίας και χωρίς αυτά η «θεμελιώδης δομή της κοινωνίας μας θα απειλούνταν».
Μέχρι το τέλος του έτους, η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία αναμένει να έχει συνολικά τρία δισεκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της και τέσσερα δισεκατομμύρια δόσεις το επόμενο έτος. Το 2022, εξήγησε ο Μπουρλά, οι χώρες θα έχουν «όλες τις δόσεις που χρειάζονται».
Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλίσει 114 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις εμβολίων Pfizer και Moderna για τα επόμενα δύο χρόνια.
ΠΗΓΗ: https://www.bbc.com/news/health-59488848
Ο Bourla, ο οποίος μίλησε στο BBC πριν από την εμφάνιση της παραλλαγής Omicron, είπε ότι η Pfizer είχε ήδη κάνει ενημερωμένα εμβόλια ως απάντηση στις παραλλαγές Beta και Delta, αλλά δεν χρειάζονταν.
Και η εταιρεία εργάζεται τώρα σε ένα ενημερωμένο εμβόλιο ως απάντηση στην παραλλαγή Omicron που θα μπορούσε να είναι έτοιμο σε 100 ημέρες.
Ο επικεφαλής της Pfizer τόνισε ότι τα εμβόλια βοήθησαν να σωθούν εκατομμύρια ζωές κατά τη διάρκεια της πανδημίας και χωρίς αυτά η «θεμελιώδης δομή της κοινωνίας μας θα απειλούνταν».
Μέχρι το τέλος του έτους, η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία αναμένει να έχει συνολικά τρία δισεκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της και τέσσερα δισεκατομμύρια δόσεις το επόμενο έτος. Το 2022, εξήγησε ο Μπουρλά, οι χώρες θα έχουν «όλες τις δόσεις που χρειάζονται».
Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλίσει 114 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις εμβολίων Pfizer και Moderna για τα επόμενα δύο χρόνια.
ΠΗΓΗ: https://www.bbc.com/news/health-59488848
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