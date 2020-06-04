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Rob Hopkins interview - 2018
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14 views • June 04, 2020
Nous avons rencontré Rob Hopkins le 23 mars 2018, alors qu'il se préparait à une longue journée déjà bien programmée : notamment les forums ouverts à Mons.
Merci à François-Olivier Devaux et à Rob, bien sûr, pour ce temps précieux.
(CC BY-NC-SA 4.0) Cette œuvre vidéo et sonore de OkkoTV est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution
– Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Mettre obligatoirement un lien vers la source originale entière en cas de réutilisation. Merci.
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