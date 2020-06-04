Rob Hopkins interview - 2018

Nous avons rencontré Rob Hopkins le 23 mars 2018, alors qu'il se préparait à une longue journée déjà bien programmée : notamment les forums ouverts à Mons.



Merci à François-Olivier Devaux et à Rob, bien sûr, pour ce temps précieux.











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