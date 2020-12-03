Alianza Mundial por la LIBERTAD. Estocolmo. Subtitulado al español. Documental sobre su fundación.

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4912 views • December 03, 2020







Documental creado por







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La Alianza Mundial por la Libertad (WFA) proporcionará una plataforma mundial que se vinculará con varias asociaciones y organizaciones que ofrecen acceso a la justicia, un verdadero diálogo para la ciencia y las políticas de salud, mientras se responsabiliza a los funcionarios de todo el mundo ante la ley (en caso de que vulneren los derechos constitucionales o los derechos humanos).





Ofreceremos soluciones transparentes basadas en pruebas y evidencias, fomentaremos un debate sólido con los medios de comunicación, los científicos y los gobiernos para garantizar que se restauren y mantengan las libertades fundamentales de los pueblos del mundo.



Nuestra misión es PROTEGER nuestras preciadas libertades, PROMOVER las colaboraciones y los vínculos entre grupos de médicos, científicos, abogados, profesionales y activistas por la libertad en todo el mundo.





Proporcionaremos un análisis transparente de los datos para empresas y soluciones innovadoras para construir un mundo maravilloso para nosotros, nuestros hijos y las generaciones futuras.



Presidenta de la WFA - Prof Dolores Cahill, profesora de Biología e Inmunología Molecular.



Vicepresidente de la WFA - Heiko Schöning, M.D, miembro fundador de ACU2020.org



Presidente de la WFA - Maneka Helleberg, presidente del Tribunal Popular y miembro de New Earth.



Asesor legal de la WFA - Martin Byrne, Abogado en ejercicio en los Tribunales Superiores de Dublín.



Tesorero de WFA - Mads Palsvig, presidente del partido político JFK21, ex banquero de inversiones.



Secretaria General de la WFA - Fiona Hine, Activista Política y Gerente de Eventos, Fundadora de CoviLeaks.



Oracle Films apoya a la WFA como el equipo de producción de video oficial de la alianza:



Derechos de publicación: todos los derechos pertenecen a Oracle Films. Este video se puede descargar y volver a cargar en cualquier canal multimedia no monetizado. Para obtener licencias de TV o derechos de monetización, comuníquese con Oracle Films en La World Freedom Alliance (Alianza Mundial por la Libertad) se creó en Estocolmo, Suecia, en Noviembre de 2020 con participantes y profesionales de todo el mundo.Documental creado por https://oraclefilms.com y subtitulado al español por https://elinvestigador.org original video Part1: https://youtu.be/Icz5ByckK1Q original video Part2: https://youtu.be/R7fy7oXxBvc La Alianza Mundial por la Libertad (WFA) proporcionará una plataforma mundial que se vinculará con varias asociaciones y organizaciones que ofrecen acceso a la justicia, un verdadero diálogo para la ciencia y las políticas de salud, mientras se responsabiliza a los funcionarios de todo el mundo ante la ley (en caso de que vulneren los derechos constitucionales o los derechos humanos).Ofreceremos soluciones transparentes basadas en pruebas y evidencias, fomentaremos un debate sólido con los medios de comunicación, los científicos y los gobiernos para garantizar que se restauren y mantengan las libertades fundamentales de los pueblos del mundo.Nuestra misión es PROTEGER nuestras preciadas libertades, PROMOVER las colaboraciones y los vínculos entre grupos de médicos, científicos, abogados, profesionales y activistas por la libertad en todo el mundo.Proporcionaremos un análisis transparente de los datos para empresas y soluciones innovadoras para construir un mundo maravilloso para nosotros, nuestros hijos y las generaciones futuras.Presidenta de la WFA - Prof Dolores Cahill, profesora de Biología e Inmunología Molecular.Vicepresidente de la WFA - Heiko Schöning, M.D, miembro fundador de ACU2020.orgPresidente de la WFA - Maneka Helleberg, presidente del Tribunal Popular y miembro de New Earth.Asesor legal de la WFA - Martin Byrne, Abogado en ejercicio en los Tribunales Superiores de Dublín.Tesorero de WFA - Mads Palsvig, presidente del partido político JFK21, ex banquero de inversiones.Secretaria General de la WFA - Fiona Hine, Activista Política y Gerente de Eventos, Fundadora de CoviLeaks.Oracle Films apoya a la WFA como el equipo de producción de video oficial de la alianza: https://oraclefilms.com Derechos de publicación: todos los derechos pertenecen a Oracle Films. Este video se puede descargar y volver a cargar en cualquier canal multimedia no monetizado. Para obtener licencias de TV o derechos de monetización, comuníquese con Oracle Films en [email protected] Keywords espanolwfasubtitulosworld freedom alliancealianza mundial libertad

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