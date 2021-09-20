Ryska agenter sänkte Estonia! Mörkläggningen avslöjas i estniska medier - Jüri Lina i Fjärde Statsmakten 104.

Estonia sänktes i en rysk operation för att stoppa smugglingen av militär materiel till Sverige, enligt uppgifter i estnisk media. Det fanns personer ombord på fartyget som tog kontroll över det, drog ned hastigheten, dumpade ett antal lastbilar i havet några hundra meter innan man sänkte båten med hjälp av sprängmedel. Sonarbilder visar också hur bogvisiret hängde kvar på båten och inte hade fallit av, som den officiella versionen påstår, berättar den estniske författaren Jüri Lina till Swebbtv.– Den officiella rapporten stämmer över huvud taget inte med verkligheten, säger han efter att ha läst artikeln i den estniska tidningen Õhtuleht.I estnisk media diskuteras nu uppseendeväckande uppgifter om den så kallade Estoniakatastrofen.Det som sägs är att Estonia sänktes i en rysk operation för att förhindra smuggling av militär materiel till Sverige.Den 14 september publicerade Estlands största tidning Õhtuleht en intervju med Harri Ruotsalainen, en ytbärgare som 1994 jobbade vid den finländska räddningstjänsten i Helsingfors.Tidigare i september vittnade han om sina iakttagelser och forskningsresultat för en Estoniagrupp vid parlamentet i Tallinn. Efter det blev han uppringd av media.Ruotsalainen började granska Estoniakatastrofen 1994 efter att ha träffat Igor Volke, som forskar i avvikande miljöfenomen, säger författaren Jüri Lina till Swebbtv.– Då visade Volke några sonarbilder som man inte kunde förklara. Inte långt från Estoniavraket, cirka fyra hundra meter bort, låg sex-sju fyrkantiga föremål. Stora föremål. Det handlade om lastbilar, fortsätter Lina.– Vi har ju vittnen som säger att militära fordon lastades ombord på Estonia i Tallinn. Fartyget blev försenat eftersom en lastbil inte kommit i tid. Några estniska officerare hade fått order om att åka till den ryska gränsen och eskortera en lastbil till Estonia.Dessa militärer ska redan dagar efter händelsen ha velat berätta vad de kände till.– De ville få avsked från armén men förvägrades det. Därför kunde de inte berätta på grund av tystnadsplikt, säger Lina.Enligt Jüri Lina är det klarlagt att amerikaner var inblandade i de militära transporterna på Estonia. Men exakt vart materielen sedan skulle är osäkert. Det ska också ha kommit upprepade hot för att få stopp på den militära smugglingen på båten. Det sista hotet, som sade att det fanns en bomb ombord på Estonia, kom den 27 september 1994, samma dag som fartyget avseglade från Tallinn mot Stockholm.I estnisk media sägs det att lastbilarna ska ha dumpats genom akterporten på båten.– Det finns vittnesmål om hur man startade bilmotorer på bildäck, men tidigare har man inte förstått varför. Sedan öppnades den bakre luckan, det bakre visiret. Då dumpade man några lastbilar som innehöll väldigt känsligt material, säger Jüri Lina.Enligt Lina kan det bland annat ha handlat om uranstavar och 15 kilo av det radioaktiva ämnet osmium.– Det är otroligt dyrt, en förmögenhet, säger han.Under tiden detta skedde ska fartyget ha saktat ned sin hastighet från 15 knop till 5 knop. Fartyget avvek även från sin egentliga kurs för att ta sig till det djupaste området och där dumpa lastbilarna, uppges det i det estniska reportaget, enligt Lina.– Vidare har man kunnat konstatera att bogvisiret, som skulle ha fallit av på grund av stormen, hängde kvar. Detta visas av en sonarbild, som vi har tillgång till (se bilden i filmintervjun ovan, vår anm). Här ser man att bogvisiret finns kvar. Den officiella rapporten stämmer över huvud taget inte med verkligheten. Det finns även radarsekvenser som visar att fartyget saktade ned i hastighet.– När man sedan sänkte fartyget vände man det mot vinden. Så gör man bara om man vill sänka ett fartyg. Finländska dykare har berättat att det inte var kaptenen som styrde. Förmodligen vägrade han göra som han blev tillsagd. Några andra hade tagit över styrningen. Han hittades sedan med ett kulhål i pannan, säger Jüri Lina.Att kaptenen ska ha skjutits i huvudet har framkommit tidigare, men nu står det i den estniska tidningen, påpekar Lina.Enligt Jüri Lina var det också en rad människor i anslutning till Estoniakatastrofen som mystiskt dog efter händelsen. De mördades för att de visste för mycket, hävdar Lina.Och lastbilarna som dumpades i havet ska efteråt ha blivit övertäckta.......Länken till artikeln.........