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Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΠΑΓΙΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΦΑΡΣΑΣ
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852 views • March 21, 2021
Προκειμένου να υπερβούν το αναμενόμενο γεγονός ότι ο καιρός γίνεται καλύτερος και οι άνθρωποι δεν μπορούν άλλο να κάθονται μέσα, φαίνεται πως περνάμε στο επόμενο επίπεδο του συνταγμένου ανοίγματος, όπως έχει αρχίσει να διαφαίνεται από τους λαγούς των ημερών αυτών αλλά και από την υποκριτική ρητορική των δήθεν αντιπολιτευόμενων. Ετσι θα μπορέσει το κοπάδι να αρχίσει να προσαρμόζεται στη νέα ψηφιακή κανονικότητα της μεγάλης επανεκκίνησης. Και όχι μόνο αυτό αλλά είναι και μια εξαιρετική αφορμή να αυξηθούν δραματικά τα τεστ μιας και θα πρέπει να γίνονται διαρκώς στις δραστηριότητες που θα ανοίξουν.
Βλέπεις παίρνουν τα μέτρα τους επειδή όσο ο καιρός ανοίγει δε θα βρίσκουν ούτε θετικά ψευτοτέστ χωρις τα οποία δεν μπορούν να συντηρήσουν ούτε την προσομοίωση της πανδημίας. Γι’αυτό θα συμβάλλουμε όλοι με τη βοήθεια του κράτους που θα μας παραχωρεί ενα τεστ την εβδομάδα στον καθένα τα οποία αμφιβάλλω αν θα είναι αρκετά καθώς αυτός ο ιός που μεταδίδεται σαν αστραπή μπορεί να χρειαστεί πάνω από 10 τεστ να εντοπιστεί όπως μας προειδοποίησε ένας βουλευτής για να μη χαλαρώνουμε.
Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται φυσικά διότι έχουν περιέλθει στο επίπεδο που έχουν αναγκαστεί να εφαρμόσουν κάθε είδους εκβιασμό βασισμένο στην απόλυτη αντινόηση και συνδιασμένο με κάθε μαρκετίστικη μέθοδο που έχουν ποτέ συλλάβει ούτως ώστε να μας καταφέρουν να κοπανήσουμε τις μεταλλαξιογόνες ενέσεις. Αλλά για εμάς αυτές τις μέρες αναζοπυρώνονται μέσα μας οι φωτεινές μνήμες του έπους που έλαβε χώρα 2 ακριβώς αιώνες πριν και μας υπενθυμίζει πως ο ζυγός δεν αντέχεται καθόλου ενώ η ελευθερία είναι για να κατακτιέται χωρίς αργοπορία.
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"Της πόλης μας οι αφέντες" https://www.facebook.com/alexandros.bistis/videos/2519580001679968/
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟ ΣΕ ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ) https://angelokarageorgos.gr/diloseis-proedrou-tanzanias-koronoios-katsika-papaya/
It's time for Africa to rein in Tanzania's anti-vaxxer president https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/08/its-time-for-africa-to-rein-in-tanzanias-anti-vaxxer-president
Από αυτό το καλοκαίρι 1.000 φορητές συσκευές της ΕΛΑΣ θα σκανάρουν τα πρόσωπα των πολιτών σε περιπολίες https://www.reportersunited.gr/3643/
ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΩΦ - Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Μεταξά : Οι ασθενείς δεν κόλλησαν από το προσωπικό https://www.youtube.com/watch?v=5YfP2cnv77o
τ. Διευθύντρια σε μεγάλο Λοιμωξιολογικό Κέντρο: όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν και πέθαναν από την μετάλλαξη της Βρετάνης στη Γαλλία ήταν εμβολιασμένοι!!!
https://dimpenews.com/2021/03/17/%cf%84-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%8d%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%ce%bc%cf%89%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9/
Βουλευτής της ΝΔ έκανε 9 τεστ μέχρι να βγει θετικός στο 10ο και 11ο https://www.facebook.com/YiannosWu/videos/10159262007634913/
Φταίω uhutv Σχόλια με Χιούμορ και όχι Ύβρεις !!! https://youtu.be/CyMZysv49mI
COVID Cases Are Spiking In A Dozen States With High Vaccination Rates
https://www.zerohedge.com/covid-19/covid-cases-are-spiking-dozen-states-high-vaccination-rates
FRANCE AND POLAND INCREASE LOCKDOWN MEASURES AS INFECTIONS SURGE
https://oye.news/news/pandemic/france-and-poland-increase-lockdown-measures-as-infections-surge/
''..ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ...'' ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΨΕΥΔΟΥΣ
https://www.facebook.com/panos.kaloudas.5/posts/1559484840906912
Ehm= klapka jedem = ať je to dost dramatíkoo https://www.facebook.com/marie.havelkova.50/videos/4150205884991452/
Eudravigilance - European Database of suspected adverse drug reaction reports http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#
Modified RNA has a direct effect on DNA https://phys.org/news/2020-01-rna-effect-dna.html
Tantalus Dinner by Ioli Sifakaki https://www.dezeen.com/2009/07/06/tantalus-dinner-by-ioli-sifakaki
Time for a great reset of the financial system https://www.ft.com/content/39c53b9f-f443-4dde-9cdb-07e8999ec783
Ποιημα στο νηπιαγωγειο..... Πιο επικαιρο απο ποτε..... https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222148750045720&;set=a.10220763835903732
1821-2021 Οι ΑΞΙΕΣ των Ελλήνων που οι νεοταξίτες θέλουν να εξαφανίσουν, αλλά πάλι θα αποτύχουν !!! https://youtu.be/cDvri1ZpWfQ
Βλέπεις παίρνουν τα μέτρα τους επειδή όσο ο καιρός ανοίγει δε θα βρίσκουν ούτε θετικά ψευτοτέστ χωρις τα οποία δεν μπορούν να συντηρήσουν ούτε την προσομοίωση της πανδημίας. Γι’αυτό θα συμβάλλουμε όλοι με τη βοήθεια του κράτους που θα μας παραχωρεί ενα τεστ την εβδομάδα στον καθένα τα οποία αμφιβάλλω αν θα είναι αρκετά καθώς αυτός ο ιός που μεταδίδεται σαν αστραπή μπορεί να χρειαστεί πάνω από 10 τεστ να εντοπιστεί όπως μας προειδοποίησε ένας βουλευτής για να μη χαλαρώνουμε.
Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται φυσικά διότι έχουν περιέλθει στο επίπεδο που έχουν αναγκαστεί να εφαρμόσουν κάθε είδους εκβιασμό βασισμένο στην απόλυτη αντινόηση και συνδιασμένο με κάθε μαρκετίστικη μέθοδο που έχουν ποτέ συλλάβει ούτως ώστε να μας καταφέρουν να κοπανήσουμε τις μεταλλαξιογόνες ενέσεις. Αλλά για εμάς αυτές τις μέρες αναζοπυρώνονται μέσα μας οι φωτεινές μνήμες του έπους που έλαβε χώρα 2 ακριβώς αιώνες πριν και μας υπενθυμίζει πως ο ζυγός δεν αντέχεται καθόλου ενώ η ελευθερία είναι για να κατακτιέται χωρίς αργοπορία.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
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Όλοι οι συνδεσμοι δεν χωρούν από κάτω και είναι εδώ https://angelokarageorgos.gr/i-agonia-tis-syntirisis-mias-mpagiatismenis-farsas
"Της πόλης μας οι αφέντες" https://www.facebook.com/alexandros.bistis/videos/2519580001679968/
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟ ΣΕ ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ) https://angelokarageorgos.gr/diloseis-proedrou-tanzanias-koronoios-katsika-papaya/
It's time for Africa to rein in Tanzania's anti-vaxxer president https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/08/its-time-for-africa-to-rein-in-tanzanias-anti-vaxxer-president
Από αυτό το καλοκαίρι 1.000 φορητές συσκευές της ΕΛΑΣ θα σκανάρουν τα πρόσωπα των πολιτών σε περιπολίες https://www.reportersunited.gr/3643/
ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΩΦ - Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Μεταξά : Οι ασθενείς δεν κόλλησαν από το προσωπικό https://www.youtube.com/watch?v=5YfP2cnv77o
τ. Διευθύντρια σε μεγάλο Λοιμωξιολογικό Κέντρο: όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν και πέθαναν από την μετάλλαξη της Βρετάνης στη Γαλλία ήταν εμβολιασμένοι!!!
https://dimpenews.com/2021/03/17/%cf%84-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%8d%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%ce%bc%cf%89%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9/
Βουλευτής της ΝΔ έκανε 9 τεστ μέχρι να βγει θετικός στο 10ο και 11ο https://www.facebook.com/YiannosWu/videos/10159262007634913/
Φταίω uhutv Σχόλια με Χιούμορ και όχι Ύβρεις !!! https://youtu.be/CyMZysv49mI
COVID Cases Are Spiking In A Dozen States With High Vaccination Rates
https://www.zerohedge.com/covid-19/covid-cases-are-spiking-dozen-states-high-vaccination-rates
FRANCE AND POLAND INCREASE LOCKDOWN MEASURES AS INFECTIONS SURGE
https://oye.news/news/pandemic/france-and-poland-increase-lockdown-measures-as-infections-surge/
''..ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ...'' ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΨΕΥΔΟΥΣ
https://www.facebook.com/panos.kaloudas.5/posts/1559484840906912
Ehm= klapka jedem = ať je to dost dramatíkoo https://www.facebook.com/marie.havelkova.50/videos/4150205884991452/
Eudravigilance - European Database of suspected adverse drug reaction reports http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#
Modified RNA has a direct effect on DNA https://phys.org/news/2020-01-rna-effect-dna.html
Tantalus Dinner by Ioli Sifakaki https://www.dezeen.com/2009/07/06/tantalus-dinner-by-ioli-sifakaki
Time for a great reset of the financial system https://www.ft.com/content/39c53b9f-f443-4dde-9cdb-07e8999ec783
Ποιημα στο νηπιαγωγειο..... Πιο επικαιρο απο ποτε..... https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222148750045720&;set=a.10220763835903732
1821-2021 Οι ΑΞΙΕΣ των Ελλήνων που οι νεοταξίτες θέλουν να εξαφανίσουν, αλλά πάλι θα αποτύχουν !!! https://youtu.be/cDvri1ZpWfQ
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